Александр Щербаков: «Благодаря господдержке Тверской области, мы не ищем льготные площадки в других регионах»

Генеральный директор ООО «Пластик-Строймаркет» Александр Щербаков подтвердил эффективность мер государственной поддержке производственного сектора в Тверской области, о которых губернатор Игорь Руденя рассказал на встрече Президенту России Владимиру Путину.

«В этом году мы стали одними из первых, кто получил государственную поддержку по программе «Оборотный капитал». И очень приятно, что и другие меры поддержки в регионе носят системный характер, в том числе, в сфере маркетинга, частичной оплаты участия в выставках, а также мероприятия по переводу для сбыта продукции на экспорт, процессы, связанные с кооперацией внутри региона, и важная для любого производства работа по подготовке кадров с компетенциями самого предприятия», – отметил Александр Щербаков.

Эксперт также подчеркнул значимость работы экономического блока регоинального правительства по созданию технопарков и привлечению резидентов.

«Рад, что мне и многим моим коллегам-бизнесменам не приходится искать льготные площадки для размещения производства в других регионах, они есть на территории Тверской области», – сказал Александр Щербаков.

«Пластик-Строймаркет» – первая компания в Тверской области, получившая заём по программе «Лизинговый проект». Это позволило предприятию приобрести комплекс для стеллажей, автомобильные весы, пресс и другое оборудование, благодаря чему расширилась производственная линейка, появились новые рынки сбыта продукции, созданы рабочие места. Также компания воспользовалась поддержкой по программе «Оборотный капитал», направив полученные средства на закупку сырья, материалов и комплектующих.

Об экономической ситуации в Тверской области шла речь на встрече Президента России Владимира Путина с губернатором Игорем Руденей. Глава государства отметил, что в регионе растет валовой региональный продукт. Как рассказал Игорь Руденя, открытость экономики тверского региона сейчас составляет 100%. Благодаря мерам поддержки бизнеса, введенным в Верхневолжье весной этого года, предприятия не только продолжают работать в штатном режиме, но и обеспечили в текущем году рост экономики. Общее количество получателей финансовых, отраслевых и общесистемных мер поддержки бизнеса в Тверской области составило около 30 тыс. субъектов предпринимательства. С апреля 2020 года объем господдержки экономики превысил 8 млрд 200 млн рублей. Одно из востребованных направлений – программа «Оборотный капитал».

«Ориентировочно это до 20 млн рублей одной компании под 1,5 % годовых в среднем на 16-18 месяцев. Потому что им сейчас немного тяжело, у кого-то выручка упала, у кого-то есть проблемы с реализацией», – отметил Игорь Руденя.