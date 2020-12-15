Герман Кичатов: «Встреча Путина и Рудени обозначила позитивные перспективы»

Член Общественной палаты Тверской области Герман Кичатов отметил позитивную атмосферу, в которой 15 декабря прошла встреча Президента России Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени.

«Я внимательно прочитал стенограмму встречи, посмотрел видео. Отмечу, что с самого начала общение происходило в позитивном русле. «С чего начнём?» - спросил президент. Это звучало как приглашение к сотрудничеству и совместной работе, что очень важно», – отметил Герман Кичатов.

По его мнению, рассказывая о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в тверском регионе, Игорь Руденя удивил президента более свободными мерами по ограничению численности массовых мероприятий.

«Игорь Михайлович сообщил, что тверичане – ответственные граждане и в своем большинстве соблюдают масочный режим, тем самым глава региона подчеркнул совместные усилия власти и общества в борьбе с COVID-19», – считает эксперт.

Герман Кичатов как председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития Тверской области, конечно же, обратил внимание на часть беседы, касающейся тверской экономики.

«Во время встречи с Игорем Руденей президент проявил хорошую осведомленность о ситуации в регионе. Отметил рост валового регионального продукта. Губернатор рассказал о мерах и механизмах государственной поддержки бизнеса в Тверской области, которые позволили не допустить кризисных явлений в экономике. Действительно, в этом году было принято много важных решений, в том числе по программе «Оборотный капитал», а также по докапитализации регионального Фонда содействия предпринимательству. При губернаторе Игоре Рудене одна из главных и стратегических проблем Тверской области – уровень газификации – обрела не только решение, но и поддержку на самом высоком уровне. Встреча главы региона и президента произвела на меня хорошее впечатление, обозначила позитивные перспективы, дала надежду на реализацию всех запланированных государственных проектов в нашей области», – резюмировал Герман Кичатов.

15 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья. Полная стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.