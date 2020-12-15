Анатолий Румянцев: «По поручению губернатора в общественном транспорте бесплатно раздаются маски»

Во время встречи Президента РФ Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени, которая состоялась в Кремле 15 декабря, был поднят вопрос о профилактике распространения COVID-19 в общественном транспорте. Генеральный директор ООО «Верхневолжское АТП» Анатолий Румянцев отмечает поддержку региональной властив мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в пассажирских автобусах.

«В Тверской области с 12 октября был введен обязательный масочный режим, и уже с 15 октября по поручению губернатора Игоря Михайловича Рудени совместно с компанией-оператором «Транспорт Верхневолжья» мы начали бесплатно раздавать маски в общественном транспорте. На сегодняшний день уже раздали около 30 тысяч масок и собираемся раздать еще не менее 40 тысяч. Мы постоянно ведем мониторинг пассажиров без масок, в среднем это около 10% пассажиров. Кроме того, мы продолжаем соблюдать усиленные меры дезинфекции перед запуском транспортных средств на линию, выполняя все необходимые санитарные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения инфекции. Во всех наших автобусах постоянно проводится дезинфекция, а работники проходят медицинские осмотры», – сообщил Анатолий Румянцев.

15 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья.Одной из тем стала ситуация с коронавирусом в регионе. Губернатор отметил, что в Тверской области действуют ограничения в проведении массовых мероприятий, под особым контролем – соблюдение масочного режима жителями.

«Большое подспорье – это социально ответственные компании, ответственные коммерсанты, которые сегодня помогают, раздают средства индивидуальной защиты, маски. У нас даже наш транспорт, «Транспорт Верхневолжья» (наша транспортная модель по Твери и по Калининскому району, Тверская агломерация), – раздают маски для пассажиров, защищающие лицо, и это даёт возможность в салоне людям находиться в средствах индивидуальной защиты, не нарушая предписанных правил», – рассказал Игорь Руденя главе государства.