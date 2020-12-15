Александр Леонов: «Помощь региональной власти позволила нам сохранить темп работы предприятия»

Генеральный директор тверской компании «Люксупак» Александр Леонов считает эффективными региональные меры государственной поддержки бизнеса, о которых губернатор Игорь Руденя доложил Президенту России Владимиру Путину на встрече 15 декабря.

«В период пандемии коронавируса наши деловые партнеры стали плохо рассчитываться за продукцию. В связи с этим у нашей компании начала расти дебиторская задолженность, возникли трудности с платежами по текущим обязательствам. Региональные власти помогли нам выйти из этой ситуации – предоставили кредит на льготных условиях, который позволил нам увеличить оборотный капитал, вовремя рассчитаться с контрагентами и не замораживать производство. Предприятие стабильно функционирует, выплачивает зарплату и налоги, полностью сохранен весь коллектив», – рассказал Александр Леонов.

15 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья. В частности, глава региона рассказал об одном из востребованных направлений поддержки бизнеса – программе «Оборотный капитал».

«Ориентировочно это до 20 млн рублей одной компании под 1,5% годовых в среднем на 16-18 месяцев. Потому что им сейчас немного тяжело, у кого-то выручка упала, у кого-то есть проблемы с реализацией», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что главная задача на сегодня – привести экономику региона к системной работе в антикризисном эпидемиологическом режиме.

«Полагаю, что сегодня закрытие экономики может нанести гораздо больший урон, чем очень жёсткая борьба с эпидемией. Поэтому, сохраняя здоровье людей, конечно, важно сохранить рабочие места», – считает Игорь Руденя.

Владимир Путин отметил рост валового регионального продукта в регионе.