Ян Салюков: «Принципиально важный посыл губернатора – сохранить рабочие места»

Генеральный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области Ян Салюков прокомментировал итоги встречи Президента России Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени, которая состоялась 15 декабря.

«Принципиально важен посыл, о котором сказал губернатор Игорь Руденя в разговоре с главой государства: сохраняя здоровье людей в период пандемии, важно сохранить рабочие места. В тверском регионе государственная поддержка малого и среднего бизнеса реализуется, ориентируясь на эти цели и на дальнейшее развитие экономики. В частности, Фонд содействия предпринимательству в последние годы был неоднократно докапитализирован, что позволяет своевременно и в необходимом объеме обеспечивать тверские компании льготными займами и поручительствами по кредитам. Такой подход дает возможность бизнесу сохранять финансовую устойчивость и строить дальнейшие планы», – отметил Ян Салюков.

12 декабря Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья. Как рассказал Игорь Руденя, открытость экономики тверского региона сейчас составляет 100%. Благодаря мерам поддержки бизнеса, введенным в Тверской области весной этого года, предприятия не только продолжают работать в штатном режиме, но и обеспечили в текущем году рост экономики. Общее количество получателей финансовых, отраслевых и общесистемных мер поддержки бизнеса в Тверской области составило около 30 тыс. субъектов предпринимательства. С апреля 2020 года объем господдержки экономики превысил 8 млрд 200 млн рублей.

«Главная на сегодня задача – привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме. Полагаю, что сегодня закрытие экономики может нанести гораздо больший урон, чем очень жёсткая борьба с эпидемией. Поэтому, сохраняя здоровье людей, конечно, важно сохранить рабочие места», – отметил Игорь Руденя.

Владимир Путин отметил рост валового регионального продукта в регионе.