Масштабный проект Тверской области в сфере животноводства реализуют в рамках нового инвестиционного режима

В России подписаны первые 9 соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СПЗК). В их числе – проект Тверской области по развитию молочного животноводства и переработки молока в Кашинском городском округе, реализуемый компанией «Румелко-Агро». Он предполагает создание трех молочно-товарных ферм и завода по переработке молока. Объем вложений составит порядка 18 млрд рублей.

О планах компании «Румелко-Агро» в числе других инвестиционных проектов, реализуемых в Тверской области, Губернатор Игорь Руденя рассказал Президенту Владимиру Путину на встрече, которая состоялась 15 декабря.

Глава региона отметил, что в Верхневолжье несколько крупных инвесторов привлечено в сельском хозяйстве и промышленности. Это проекты компаний «Румелко», «Орион Интернейшнл», «Шелл Нефть». Ставка также делается на развитие малого и среднего бизнеса.

«Наша задача сегодня – это увеличение рабочих мест и максимальное замещение трудовых мигрантов собственными ресурсами», – сказал Игорь Руденя.

Владимир Путин отметил, что уровень безработицы в Тверской области ниже, чем в среднем по стране.

«Это, конечно, положительная динамика», – подчеркнул Президент.

Новый режим, в котором будет реализован проект «Румелко-Агро», подразумевает покрытие затрат на строительство и модернизацию транспортных, энергетических, коммунальных и информационных систем, необходимых для успешного запуска инвестпроекта. Кроме того, за счёт федерального бюджета будут возмещены расходы на выплату процентов по кредитам и купонного дохода по облигационным займам, привлечённым на инвестиционные цели.

Согласно закону о СЗПК инвестору в течение 5 лет будет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры, а в течение 10 лет – до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры.

Поддержку в реализации проекта «Румелко-Агро» оказывает и Правительство Тверской области в рамках соглашения, заключенного в 2019 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области