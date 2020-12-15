Президент России Владимир Путин провел встречу с Губернатором Игорем Руденей

15 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл рабочую встречу с Губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья.

Одной из тем стала ситуация с коронавирусом в регионе, создание инфекционного коечного фонда.

«В Тверской области сформирован необходимый коечный фонд. По запасам он сейчас составляет порядка 15%. Есть «горячий» резерв, мы заблаговременно закупили оборудование, соответственно, сделали кислород, подводку в больницы, которые планируются под ковидные госпитали. Поэтому запас прочности у нас на сегодняшний день достаточный», – сообщил Владимиру Путину Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в регионе действуют ограничения в проведении массовых мероприятий, под особым контролем – соблюдение масочного режима жителями. В общественном транспорте организована раздача бесплатных масок. Подготавливается инфраструктура для массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

В этом году при поддержке Федерации в рамках программы борьбы с распространением коронавирусной инфекции автопарк службы скорой медицинской помощи Тверской области пополнили 43 новых автомобиля.

Также в речь шла об экономической ситуации в Тверской области. Владимир Путин отметил – в регионе растет валовой региональный продукт.

Как рассказал Игорь Руденя, открытость экономики тверского региона сейчас составляет 100%. Благодаря мерам поддержки бизнеса, введенным в Верхневолжье весной этого года, предприятия не только продолжают работать в штатном режиме, но и обеспечили в текущем году рост экономики. Общее количество получателей финансовых, отраслевых и общесистемных мер поддержки бизнеса в Тверской области составило около 30 тыс. субъектов предпринимательства. С апреля 2020 года объем господдержки экономики превысил 8 млрд 200 млн рублей. Одно из востребованных направлений – программа «Оборотный капитал».

«Ориентировочно это до 20 млн рублей одной компании под 1,5 % годовых в среднем на 16-18 месяцев. Потому что им сейчас немного тяжело, у кого-то выручка упала, у кого-то есть проблемы с реализацией», – отметил Губернатор.

Еще одной темой стала газификации региона. Правительством Тверской области и компанией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации региона в 2021-2025 годах. Запланировано проведение работ по повышению уровня газификации в 22 муниципалитетах, проведение газа в ранее негазифицированные муниципальные образования. Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада и северо-востока области. В числе потребителей – жители территорий, сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

«Нужно синхронизировать эту работу с «Газпромом», чтобы до конечного потребителя «последняя миля» была реализована», – заметил Президент.

Ряд мероприятий по газификации территорий будет выполнен в рамках региональной программы.

«Программа разделена на две части и финансируется на две части, – доложил Игорь Руденя. – Из 23 млрд рублей в рамках программы общей газификации 15,9 млрд рублей – средства «Газпрома» и свыше 7 млрд рублей – деньги Тверской области».

Губернатор рассказал Владимиру Путину об инвестиционных проектах.

В сельском хозяйстве и промышленности привлечено несколько крупных инвесторов. Это проекты компаний «Румелко» Новолипецкого металлургического комбината, компании «Орион Интернейшнл», «Шелл Нефть». Ставка также делается на развитие малого и среднего бизнеса.

«Наша задача сегодня – это увеличение рабочих мест и максимальное замещение трудовых мигрантов собственными ресурсами», – сказал Игорь Руденя.

Глава государства также отметил, что уровень безработицы в Тверской области ниже, чем в среднем по стране.

«Это, конечно, положительная динамика», – подчеркнул Президент.

Губернатор также сообщил, что при федеральной поддержке в регионе активно развивается логистическое направление, во многом благодаря открытию трассы М-11. Это большой плюс и для инвесторов, которые открывают своим производства и создают новые рабочие места. Идет работа по формированию инфраструктурных объектов вдоль трассы, в том числе АЗС и площадки для отдыха.

Пресс-служба Правительства Тверской области