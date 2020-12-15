В Максатихинском районе Тверской области открылся новый детский сад

В поселке Ривицкий Максатихинского района Тверской области начал работу новый детский сад на 60 мест. Учреждение построено в рамках национального проекта «Демография». Его уже посещают 60 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающие в Зареченском сельском поселении.

По мнению Губернатора Игоря Рудени строительство школ и детских садов – важное условие улучшения демографии, комплексного развития территории Тверской области.

«Создание современной социальной инфраструктуры необходимо для того, чтобы люди оставались жить и работать на малой родине», – считает глава региона.

Новый детский сад в поселке Ривицкий построен по типовому проекту. Это современное двухэтажное здание, оборудованное противопожарной системой, обеспечивающей прямую связь с пожарной частью.

На первом этаже расположены две группы для детей младшего возраста, медицинский блок, пищеблок, пост охраны и другие помещения. На втором этаже – группа для ребят постарше. Здесь же размещены залы для музыкальных и спортивных занятий, методический и другие кабинеты. В каждой группе созданы условия для игр и занятий, приема пищи и отдыха.

Рядом с детским садом – собственная огороженная территория, на которой расположены три площадки с верандами, спортивный блок и крытая площадка для хранения колясок и санок.

Всего в Максатихинском районе дошкольное образование предоставляется 578 детям. Для ребят в возрасте от 3 до 7 лет обеспечен 100%-ный охват дошкольным образованием. Благодаря открытию нового детского сада расширена его доступность для малышей.

Всего в 2020-2021 годах в Тверской области вводится в эксплуатацию восемь детских садов. Помимо детского сада в Ривицком, это дошкольные учреждения в поселке Эммаусс и посёлке Бурашево Калининского района, Торопце, Торжке, Вышнем Волочке, Твери, Лихославле.

В 2019 году новые детские сады введены в посёлке Калашниково Лихославльского района и Старице, в 2020 году – в микрорайоне «Южный» Твери, Лихославле.

Пресс-служба Правительства Тверской области