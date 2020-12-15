Жителей Тверской области приглашают стать участниками Донорской субботы на станции переливания крови

19 декабря тверская областная станция переливания крови приглашает жителей региона стать участниками Донорской субботы. В преддверии новогодних праздников учреждение создает запас компонентов для обеспечения при необходимости всех нуждающихся в переливании донорской крови.

Стать участником акции и сдать кровь можно на станции переливания крови по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, 20.

Часы приема доноров – с 8:30 до 11:45. При себе необходимо иметь паспорт с указанием временной или постоянной регистрациии в Твери или Тверской области.

Вопросы можно задать по телефону донорского отделения: 8(4822)58-74-32.

В Тверской области в сдаче донорской крови активно участвует молодежь, студенты вузов и колледжей.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение подобных акций способствует формированию активной гражданской позиции у молодого поколения, позволяет привлечь в ряды доноров еще больше неравнодушных людей.

Осенью 2020 года на станции переливания крови проходила донорская акция с участием студентов Тверского медицинского колледжа. 43 учащихся колледжа безвозмездно поделились своей кровью. Из них 27 человек стали донорами впервые. За время акции было собрано около 20 литров крови, из которой изготовлены компоненты для оказания помощи больным, в том числе детям.

В Тверской области обладатели почетных знаков «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» получают денежную выплату. Она осуществляется один раз в год и предоставляется независимо от получения гражданами других мер социальной поддержки. В 2020 году размер выплаты составляет 14 570 рублей.

В настоящее время заготовка и переработка крови и её компонентов в Верхневолжье проводится Тверской областной станцией переливания крови, в состав которой входят территориальные отделения, расположенные в Вышнем Волочке и Ржеве. В структуру службы также входят три отделения переливания крови лечебных учреждений – Областной клинической больницы, Кашинской и Конаковской центральных районных больниц.

Пресс-служба Правительства Тверской области