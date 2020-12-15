Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 13 231 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 290 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 391 103, в том числе за последние сутки их проведено 3672.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 18 495 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4847 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

417 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 5995



Конаковский район 1315



Ржев 1242



Вышневолоцкий городской округ 1110



Кимры 911



Торжок 932



Калининский район 766



Осташковский городской округ 493



Лихославльский район 450



Торопецкий район 404



Нелидовский городской округ 385



Бологовский район 389



Максатихинский район 319



Кашинский городской округ 306



Старицкий район 316



Бежецкий район 295



Калязинский район 233



Торжокский район 208



Зубцовский район 199



Оленинский муниципальный округ 185



Западнодвинский муниципальный округ 194



Весьегонский муниципальный округ 172



Рамешковский район 158



Ржевский район 158



Андреапольский муниципальный округ 190



Спировский район 148



Селижаровский район 146



Кувшиновский район 137



Кимрский район 128



Кесовогорский район 102



Фировский район 82



Краснохолмский район 67



ЗАТО Озёрный 70



Жарковский район 56



Лесной муниципальный округ 52



Сонковский район 47



Пеновский муниципальный округ 38



Бельский район 32



Сандовский муниципальный округ 25



Молоковский район 24



Удомельский городской округ 16



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области