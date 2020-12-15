Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 декабря 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 13 231 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 290 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 391 103, в том числе за последние сутки их проведено 3672.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 18 495 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4847 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
417 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 5995
Конаковский район 1315
Ржев 1242
Вышневолоцкий городской округ 1110
Кимры 911
Торжок 932
Калининский район 766
Осташковский городской округ 493
Лихославльский район 450
Торопецкий район 404
Нелидовский городской округ 385
Бологовский район 389
Максатихинский район 319
Кашинский городской округ 306
Старицкий район 316
Бежецкий район 295
Калязинский район 233
Торжокский район 208
Зубцовский район 199
Оленинский муниципальный округ 185
Западнодвинский муниципальный округ 194
Весьегонский муниципальный округ 172
Рамешковский район 158
Ржевский район 158
Андреапольский муниципальный округ 190
Спировский район 148
Селижаровский район 146
Кувшиновский район 137
Кимрский район 128
Кесовогорский район 102
Фировский район 82
Краснохолмский район 67
ЗАТО Озёрный 70
Жарковский район 56
Лесной муниципальный округ 52
Сонковский район 47
Пеновский муниципальный округ 38
Бельский район 32
Сандовский муниципальный округ 25
Молоковский район 24
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области