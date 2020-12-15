Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 декабря 2020 г.

posted by Максим Малахов on вт, 12/15/2020 - 12:05

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 13 231 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 290 человек.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 391 103, в том числе за последние сутки их проведено 3672.

         Всего в настоящее время в регионе подтверждено 18 495 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4847 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.       Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         417 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:


Тверь 5995

Конаковский район 1315

Ржев 1242

Вышневолоцкий городской округ 1110

Кимры 911

Торжок 932

Калининский район 766

Осташковский городской округ 493

Лихославльский район 450

Торопецкий район 404

Нелидовский городской округ 385

Бологовский район 389

Максатихинский район 319

Кашинский городской округ 306

Старицкий район 316

Бежецкий район 295

Калязинский район 233

Торжокский район 208

Зубцовский район 199

Оленинский муниципальный округ 185

Западнодвинский муниципальный округ 194

Весьегонский муниципальный округ 172

Рамешковский район 158

Ржевский район 158

Андреапольский муниципальный округ 190

Спировский район 148

Селижаровский район 146

Кувшиновский район 137

Кимрский район 128

Кесовогорский район 102

Фировский район 82

Краснохолмский район 67

ЗАТО Озёрный 70

Жарковский район 56

Лесной муниципальный округ 52

Сонковский район 47

Пеновский муниципальный округ 38

Бельский район 32

Сандовский муниципальный округ 25

Молоковский район 24

Удомельский городской округ 16


         В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

         Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

         До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

         В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области