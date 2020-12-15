В Твери пройдут памятные мероприятия в честь Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

16 декабря в областном центре пройдут памятные мероприятия в честь 79-й годовщины со Дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

«Это важная дата в истории города воинской славы Твери и всей нашей страны, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Мы все испытываем чувство гордости, что Калинин был первым областным центром, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков».

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией большинство событий организуют в онлайн-формате.

В муниципальных учреждениях культуры и образования пройдут тематические онлайн-мероприятия – концертные программы, показы документальных фильмов, краеведческие часы. В 18.30 на официальном аккаунте ВКонтакте vk.com/mbu_dc_mir досугового Центра «Мир» стартует трансляция концерта «Жизнь и мир вовеки правы».

С подробной программой всех онлайн-мероприятий этого дня можно ознакомиться по ссылке: https://www.tver.ru/about/info/messages/421040/.

16 декабря на воинских захоронениях в районах города состоятся памятные мероприятия. Торжественные церемонии возложения цветов пройдут у стелы «Тверь – город воинской славы» и возле Обелиска Победы. На площади Победы запланирована традиционная молодежная акция «Свеча памяти».

Все мероприятия организованы при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм с ограниченным количеством участников.

В преддверии 79-й годовщины освобождения Калинина в регионе стартовал патриотический проект: участники Великой Отечественной войны, проживающие в Верхневолжье, написали напутствия молодежи. Всего издано порядка 400 экземпляров обращений, которые в настоящее время передаются школьникам Тверской области.

К молодежи обратились участники Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич, Спартак Андреевич Сычёв, Антонина Филипповна Гордеева, Галина Михайловна Макеева. Также школьникам передают напутствие от Евгения Степановича Книги, который подготовил обращение молодежи летом 2020-го. Ветеран ушел из жизни в октябре этого года.

Во время Великой Отечественной войны немецкое командование отводило особое значение Калинину как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР. Фашисты вплотную подступили к Калинину 13 октября 1941 года.

Город обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны. 14 октября противнику удалось захватить город. На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.С.Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов и стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области