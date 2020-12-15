24 муниципалитета Тверской области получат в 2021 году поддержку на установку и оборудование плоскостных спортивных сооружений

В Тверской области подведены итоги конкурса на предоставление муниципалитетам субсидий из регионального бюджета на приобретение и установку плоскостных сооружений, а также на оборудование для спортивных объектов. Работа ведется в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Всего на участие в конкурсном отборе поступило 65 заявок. В итоге поддержку получили 24 муниципальных образования.

Создание современной инфраструктуры для занятий спортом в городах и районах Тверской области, по мнению Губернатора Игоря Рудени, является необходимым условием комплексного развития Верхневолжья.

«Если от муниципалитетов поступают заявки на установку спортивных сооружений, значит, они стремятся улучшить ситуацию в своих районах», – считает глава региона.

Новые плоскостные сооружения при поддержке области в 2021 году установят в Твери, Бологовском, Селижаровском, Зубцовском районах, Пеновском и Сандовском муниципальных округах, Рыбинском сельском поселении Максатихинского района и Медновском сельском поселении Калининского района.

Оборудование для спортивных сооружений закупят в Ржеве, Старицком, Жарковском, Западнодвинском, Кувшиновском, Лихославльском, Торопецком районах, Лесном и Андреапольском муниципальных округах, Кашинском, Вышневолоцком и Нелидовском городских округах, поселке Белый Городок Кимрского района, Краснознаменском сельском поселении Спировского района, Семендяевском сельском поселении Калязинского района и Щербинском сельском поселении Калининского района.

В 2020 году при бюджетной поддержке созданы беговые дорожки с искусственным покрытием в селе Городня Конаковского района, площадки ГТО с беговыми дорожками в Ржеве, Ново-Ямском сельском поселении и в сельском поселении «Станция Старица» Старицкого района.

Благодаря субсидии из областного бюджета установлено 12 комплектов уличных тренажеров в Андреапольском муниципальном округе, Кувшиновском, Старицком районах, Нелидовском городском округе.

Такие объекты появились в Архангельском сельском поселении Старицкого района, Быковском и Федоровском сельских поселениях Кимрского района, Дмитровском сельском поселении Селижаровского района, Кавском сельском поселении Лихославльского района, Лисковском сельском поселении Кесовогорского района, Медновском сельском поселении Калининского района, Первомайском сельском поселении Конаковского района.

Также физкультурно-спортивным организациям и учреждениям дополнительного образования в муниципалитетах региона оказывается поддержка на закупку спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, транспортных средств, участие спортсменов в тренировочных сборах.

В 2020 году такую поддержку получили 15 спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, 7 детско-юношеских спортивных школ в городах и районах Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области