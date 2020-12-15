150 семьей Тверской области при поддержке благотворителей получили наборы канцтоваров для детей-школьников

В Тверской области 150 семьям с детьми-школьниками при поддержке благотворителей предоставлены наборы канцтоваров. В общей сложности учебные принадлежности и наборы для творчества получили 122 старшеклассника и 139 учеников начальных классов.

В состав наборов вошли тетради, письменные принадлежности, карандаши, альбомы и кисти для рисования, пластилин, цветные бумага и картон, пенал и другие канцтовары.

Получателями помощи стали матери и отцы, в одиночку воспитывающие детей, многодетные семьи, семьи с невысоким уровнем дохода, подопечные семьи регионального отделения всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Оказание помощи стало возможным благодаря партнерству Фонда Твери с Благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко в рамках проекта «Фонд плюс регионы».

Это не единственный совместный проект Фонда Твери и Фонда Тимченко в этом году.

Весной 2020 года в рамках заключенного при поддержке Правительства Тверской области соглашения о сотрудничестве Фонда Твери и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в медицинские учреждения региона было передано 20 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты для медиков.

В весенне-летний период также было приобретено дополнительное оборудование для медицинских учреждений региона, организована раздача бесплатных продуктовых наборов многодетным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам, пожилым людям, которые передавали волонтеры.

Лучшие волонтёрские практики были представлены на первом Социальном онлайн-форуме Всероссийской политической партии «Единая Россия», который состоялся 14 декабря. Активистов, представители волонтерских центров партии, поприветствовали Президент России Владимир Путин, председатель партии, заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Участие в форуме принял Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Хочу поблагодарить волонтеров, предпринимателей, общественные организации – всех, кто поддерживал и поддерживает врачей, всех жителей Тверской области в это непростое время. Уверен, что наши проекты являются лучшим примером для будущих волонтеров», – сказал Игорь Руденя, комментируя итоги форума.

Пресс-служба Правительства Тверской области