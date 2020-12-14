Жителей и гостей Твери приглашают погрузиться в атмосферу Венеции

19 декабря в Тверском городском музейно-выставочном центре пройдёт арт-вечер «Тайны венецианских масок». Мероприятие проводится в рамках выставки «Венецианский карнавал».

Задачу более активно продвигать возможности культурных учреждений региона поставил Губернатор Игорь Руденя.

В программе арт-вечера: экскурсия по выставке, танцевальный спектакль, увлекательная лекция, где посетители узнают историю появления масок, секреты технологии древних мастеров.

В целях соблюдения мер санитарной безопасности количество мест на мероприятие ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам 34-48-52*118 или 8-920-181-70-55.

Арт-вечер пройдёт в малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 54. Начало в 18:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области