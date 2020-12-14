Жителей и гостей Твери приглашают погрузиться в атмосферу Венеции

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19 декабря в Тверском городском музейно-выставочном центре пройдёт арт-вечер «Тайны венецианских масок». Мероприятие проводится в рамках выставки «Венецианский карнавал».
Задачу более активно продвигать возможности культурных учреждений региона поставил Губернатор Игорь Руденя.
В программе арт-вечера: экскурсия по выставке, танцевальный спектакль, увлекательная лекция, где посетители узнают историю появления масок, секреты технологии древних мастеров.
В целях соблюдения мер санитарной безопасности количество мест на мероприятие ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам 34-48-52*118 или 8-920-181-70-55.
Арт-вечер пройдёт в малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 54. Начало в 18:00.
Пресс-служба Правительства Тверской области