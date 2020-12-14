Фронтовики Тверской области написалиобращения к молодежи Верхневолжья

В Тверской области в преддверии 79-й годовщины освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков реализуется патриотический проект. Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Верхневолжье, написали напутствия молодежи. Всего издано порядка 400 экземпляров обращений, которые в настоящее время передаются школьникам Тверской области.

Часть обращений к поколению молодых вложена в специально изданные к памятному дню конверты, на которых изображены участники Великой Отечественной войны, по сей день ведущие работу по патриотическому, духовно-нравственному и трудовому воспитаниюподрастающего поколения.

К молодежи обратились участники Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич, Спартак Андреевич Сычёв, Антонина Филипповна Гордеева, Галина Михайловна Макеева. Также школьникам передают напутствие от Евгения Степановича Книги, которыйподготовил обращение молодежи летом 2020-го. Ветеран ушел из жизни в октябре этого года.

Фронтовики призывают ребят любить и беречь свой родной край, помнить, какой ценой досталась Победа.

Проект реализует областной Совет ветеранов. Поддержку в подготовке обращений оказало Правительство Тверской области.

К годовщине освобождения Калинина организация «Союз женщин России» также передала медали памяти В.С.Гризодубовой женщинам-участникам Великой Отечественной войны – Антонине Филипповне Гордеевой, Галине Михайловне Макеевой, Ольге ГеоргиевнеКаратыгиной, Марии ИвановнеПотаповой.Кроме того, памятная медаль «Дочерям России» передана Марии Николаевне Сидоровой.

В 2020 годуГубернатор Игорь Руденя вручил ордена Почёта участникам Великой Отечественной войны. Указы о награждении фронтовиков, проживающих в Тверской области, подписал Президент России Владимир Путин.

«Большая честь по поручению Президента России лично передать тверским ветеранам высокую федеральную награду», – подчеркнул Игорь Руденя.

Фронтовики, удостоенные государственной награды, принимали участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату 30 июня 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области