Игорь Руденя принял участие в Социальном онлайн-форуме Всероссийской политической партии «Единая Россия»

14 декабря состоялся первый Социальный онлайн-форум Всероссийской политической партии «Единая Россия». Его участниками стали представители волонтерских центров партии, развернутых в регионах страны. Активистов приветствовали Президент России Владимир Путин, председатель партии, заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Участие в форуме принял Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваша работа очень востребована, – обратился к добровольцам Владимир Путин. – Хочу пожелать, чтобы она не прерывалась, чтобы любые инициативы, с которыми вы выступите и сегодня тоже – все они реализовывались. Это чрезвычайно важное дело. Знаю, что тысячи партийных волонтеров занимаются доставкой лекарств, продуктов питания. Помогают пожилым, больным людям, одиноким – всем, кому сейчас особенно сложно».

«Волонтерские центры партии открыты по всей России. В них работают около 80 тысяч добровольцев разного возраста и профессий. На сегодняшний день они обработали более 1,5 миллиона обращений, занимаются доставкой продуктов, оказывают помощь медикам – транспортом и питанием. Порядка 23 тысяч волонтеров-медиков спасают жизни людей», – отметил Дмитрий Медведев.

Участники форума представили лучшие практики: по доставке питания врачам, медикаментов пациентам, лечащимся на дому, и другие инициативы. Озвучены предложения по совершенствованию поддержки медиков, педагогов, пожилых людей и других категорий граждан, развитию волонтерских и call-центров.

Сегодня в эту работу активно включены добровольцы Верхневолжья.

«Хочу поблагодарить волонтеров, предпринимателей, общественные организации – всех, кто поддерживал и поддерживает врачей, всех жителей Тверской области в это непростое время. Уверен, что наши проекты являются лучшим примером для будущих волонтеров. Один из участников движения – предприятие «Волжский пекарь» под руководством Лилии Нигматулловны Корниенко», – сказал Игорь Руденя, комментируя итоги форума.

Предприятия малого и среднего бизнеса Верхневолжья присоединились к работе волонтерского штаба всероссийской акции «Мы Вместе». Проект реализуется при поддержке партии «Единая Россия». Добровольцы региона выполнили свыше 50 тысяч заявок от жителей региона. Сформированы бесплатные продуктовые наборы, которые через волонтёров получили более 54 тысяч ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

В период пандемии коронавируса волонтеры Тверской области оказывают помощь в доставке лекарств и продуктов питания пожилым людям, семьям с детьми. В апреле-мае 2020 года добровольцы раздали жителям региона более 1 млн бесплатных многоразовых масок, приобретенных Правительством Тверской области. А в преддверии 75-летия Победы волонтеры доставили подарочные наборы участникам Великой Отечественной войны.

Волонтеры-медики работают в учреждениях здравоохранения, оказывая помощь больным с коронавирусной инфекцией. Всего трудится 1040 ординаторов и студентов старших курсов Тверского государственного медуниверситета, колледжей. Из них 338 человек – в инфекционных госпиталях.

Всего, по данным единой информационной системы «Добровольцы России», в Тверской области зарегистрированы и активно участвуют в волонтерских проектах более 14 600 жителей. В этом году их число выросло более чем на 4 тысячи человек.

Регион реализует проекты, направленные на формирование комплексной инфраструктуры поддержки добровольчества, вовлечение еще большего числа жителей в волонтерскую деятельность.

В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» при федеральной поддержке в Тверской области создан ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2021-м планируется открытие регионального ресурсного центра добровольчества и гражданских инициатив.

В регионе действует Координационный совет по развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций. Реализуется программа «Развитие добровольчества и волонтерства в Тверской области» с горизонтом до 2024 года.

Действует система поддержки организаций, реализующих социальные и добровольческие проекты. В этом году Правительство Тверской области предоставило социально ориентированным НКО более 8 млн рублей субсидий на реализацию инициатив, в том числе в сфере волонтерства.

Пресс-служба Правительства Тверской области