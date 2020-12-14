2500 тверских предпринимателей уже определились с системой налогообложения вместо Единого налога на вмененный доход

С 1 января 2021 года в России отменяется специальный налоговый режим «Единый налог на вмененный доход» (ЕНВД). До конца года организациям и предпринимателям Тверской области предстоит выбрать оптимальный режим налогообложения для своего бизнеса. С октября почти 2,5 тысячи предпринимателей подали заявление на переход с ЕНВД на патентную или упрощённую систему налогообложения.

На данный момент подано 1479 заявлений о переходе с ЕНВД на упрощённую систему налогообложения, 997 заявлений на патенты. Кроме того, 3291 предприниматель уже совмещает ЕНВД и упрощённую систему. Для них переход осуществится автоматически. Еще 6684 компаниям Тверской области предстоит определиться с режимом налогообложения.

Одной из альтернатив Единому налогу на вменённый доход станет патент. Осенью 2020 года Госдума РФ приняла законопроект о расширении патентной системы. Новый закон предоставит налогоплательщикам право уменьшать сумму налога по патенту на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД.

Расширяется перечень видов предпринимательской деятельности, по которым может применяться патентная система за счёт включения в него тех видов, по которым сейчас применяется ЕНВД.

17 декабря в тверском центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» пройдет обсуждение проекта регионального закона о патентной системе налогообложения. Законопроект установит стоимость патента, ставку виды деятельности, разрешённые для использования патента. Предусмотрена прямая трансляция в социальных сетях Центра и в YouTube с возможностью задавать вопросы. Ссылку можно будет получить, подписавшись на новости центра «Мой бизнес» на сайте Мойбизнес69.рф.

Центр также подготовил ресурс, полностью посвящённый переходу с ЕНВД на другие системы налогообложения – ЕНВД69.рф. Здесь можно подобрать наиболее выгодный для конкретного бизнеса вариант уплаты налогов. Для этого предусмотрены специальные калькуляторы и опросник. Также на сайте размещена вся актуальная информация по данной тематике.

Перейти на другую систему налогообложения можно несколькими способами: обратившись в налоговую службу, с помощью сайта nalog.ru, отправив заказное письмо в налоговую, с помощью системы электронной отчётности. Также для удобства предпринимателей организована возможность подачи заявления в МФЦ.

Как альтернатива ЕНВД существуют такие системы налогообложения, как патентная (подходит для индивидуальных предпринимателей), упрощенная (для ИП и ООО), налог на профессиональный доход (для ИП и физических лиц), единый сельскохозяйственный налог (для организации и ИП, которые признаются сельскохозяйственными производителями в соответствии с гл. 26.1 НК РФ).

Единый налог на вменённый доход был принят в 1998 году как временная мера поддержки бизнеса. На данный момент разработаны новые системы налогообложения для различных видов предпринимательской деятельности.

Пресс-служба Правительства Тверской области