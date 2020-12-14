Губернатор Игорь Руденя поздравил с юбилеем Почетного гражданина Тверской области Лилию Корниенко

14 декабря отмечает юбилей Почетный гражданин Тверской области, генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко. С днем рождения Лилию Нигматулловну поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Энергия, талант руководителя, заинтересованность в результате, неравнодушие, инициативность неизменно приводят Вас к успеху в любом деле.Для жителей Верхневолжья Вы стали примером деятельного, разностороннего и преданного тверской земле человека. Благодарю Вас за многолетнюю работу на благо нашего региона.Желаю Вам новых успехов и достижений в многогранной деятельности на благо Тверской области и всей России», – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Вся трудовая деятельность Лилии Нигматулловны связана с ОАО «Волжский пекарь» – ранее Калининского хлебокомбината №2.

Лилия Нигматулловна прошла все этапы – от сменного технолога до генерального директора предприятия. Под ее руководством ОАО «Волжский пекарь» продолжает трудовые традиции хлебопеков Верхневолжья. Особое внимание уделяется поддержке ветеранов завода, многодетных семей и других категорий тружеников.

Предприятие участвует в социальных программах и инициативах, поддерживает деятельность добровольцев, проводит образовательные мероприятия для детей, экскурсии на производство. В дни летних каникул «Волжский пекарь» обеспечивает временную занятость старшеклассников и студентов.

Лилия Корниенко – депутат Законодательного Собрания региона,руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева,член Президиума регионального политсовета.

В 2020 году Лилия Нигматулловна Корниенко удостоена Ордена Дружбы. Награду вручил Губернатор Игорь Руденя в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области