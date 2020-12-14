Заявление Игоря Рудени об отсутствии планов по дополнительным ограничениям в новогодние праздники вошло в рейтинг «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с заявлением о том, что в новогодние и рождественские дни в Тверской области не планируется вводить дополнительные ограничения. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 10 декабря губернатор Игорь Руденя ответил на вопрос о работе учреждений культуры и общепита в предстоящие праздники.

«Мы не вводим дополнительные ограничения в праздничные дни. Если сохраним текущие показатели эпидемиологической обстановки, никаких новых серьезных мер вводить не будем. Сейчас эпидситуация находится под контролем», – сказал Игорь Руденя.

Музеи, театры и филармония продолжат работать в соответствии с рабочим графиком при соблюдении требований санитарной безопасности. Предприятия общественного питания, кафе и рестораны также смогут работать в новогоднюю ночь и праздничные дни при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических требований по обеспечению безопасности посетителей.

В настоящее время учреждения культуры региона готовят новогодние спектакли и представления для детей. В этом году они будут проходить без интерактивной части, с учётом требований к наполнению зала не более 50%, рассадке зрителей с соблюдением социальной дистанции. Также во всех муниципальных образованиях идёт подготовка новогодних программ, концертов, театрализованных представлений. Их проведение будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки не только в целом по региону, но и в каждом конкретном муниципальном образовании. Возможно проведение мероприятий в онлайн-режиме.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.