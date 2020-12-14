Сборная Тверской области взяла два золота на Кубке России по практической стрельбе

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Тверская область одержала сразу две победы в финале Кубка России по практической стрельбе. Соревнования прошли в Екатеринбурге в минувшие выходные.
Сборная Тверской области заняла первое место в классе оружия «серийный оптик». Победу команде обеспечили мастера спорта Евгений Гура, Леонид Паначев, Виталий Деледивка, а также кандидат в мастера спорта Алексей Комлев.
Кроме того, сборная тверского региона завоевала золотую медаль в классе оружия «классический». Верхневолжье представляли мастер спорта международного класса, девятикратный чемпион России, чемпион мира Николай Оншин, спортсмены Виктор Потехин и Максим Алтынов.
Пресс-служба Правительства Тверской области