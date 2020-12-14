Фонд содействия предпринимательству Тверской области за 12 лет работы привлек в экономику региона 10 миллиардов рублей

Фонду содействия предпринимательству Тверской области исполнилось 12 лет. За это время субъекты малого и среднего бизнеса Верхневолжья получили более 10 млрд рублей в виде льготных займов и кредитов банков под поручительство Фонда.

«Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов в экономической политике Правительства Тверской области. В Верхневолжье обеспечена системная поддержка предпринимателей, как начинающих, так и ведущих свое дело не первый год. Каждое малое и среднее предприятие – это рабочие места для наших граждан, развитие сферы производства и услуг», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Займы и поручительства, предоставляемые Фондом сейчас на максимально льготных условиях, позволяют тверскому бизнесу развиваться более динамично – расширять производства, обновлять оборудование, создавать новые рабочие места.

Фонд содействия предпринимательству Тверской области предлагает бизнесу на данный момент самые комфортные условия для развития в рамках государственной поддержки субъектов МСП.

Процентные ставки по займам Фонда сейчас не превышают ключевую ставку Центрального банка (4,25% годовых), а вознаграждение Фонда за предоставление поручительства по кредитам субъектов МСП в коммерческих банках составляет всего 0,5% годовых от суммы поручительства.

Более 1700 уникальных субъектов малого и среднего бизнеса уже получили поддержку Фонда. Суммарный объем привлеченных в экономику региона денежных средств с помощью Фонда составляет 10 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей – это объем займов, предоставленных Фондом, 8 млрд рублей – привлеченные кредиты коммерческих банков, обеспеченных поручительством. Более 60% из этих 10 млрд рублей направлено на приобретение оборудования, специализированной техники и по другим направлениям.

В 2020 году выдано займов на общую сумму более 500 млн рублей, предоставлено поручительств на 431 млн рублей. Заемщиками Фонда являются организации и индивидуальные предприниматели Твери, компании из районов Тверской области.

«В этом году мы получили беззалоговый заём, который имеет говорящее название «Доверие», так как у нас уже сформировалась положительная кредитная история в Фонде содействия предпринимательству. В целом у Фонда всегда самые низкие процентные ставки, что особенно помогло нам в начале пандемии», – отметил руководитель тверского салона мебели «Мариелена» Кирилл Нестеренко.

ООО «Селижаровский каравай» – компания по производству хлеба и мучных изделий из поселка Селижарово – использовала заём Фонда на приобретение второй хлебопекарной печи и грузового автомобиля для перевозки продукции.

Из Андреаполя в Фонд обращалось ООО «АФЗ», которое специализируется на производстве электротехнического фарфора. Предприятие привлекает займы Фонда на пополнение оборотных средств.

Заемщик из Кашина – ООО «МЯКИЖА», производитель минеральной лечебно-столовой воды «Кашинская Курортная» - направил средства на закупку комплектующих материалов, необходимых для производственной деятельности.

Результат работы Фонда по предоставлению поручительств отмечен на федеральном уровне: на протяжении многих лет тверской Фонд входит в топ-5 гарантийных фондов Центрального федерального округа.

Подробную информацию о займах и поручительствах можно узнать по телефону (4822) 78-78-58, на сайте www.fondtver.ru или в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, 14.

Пресс-служба Правительства Тверской области