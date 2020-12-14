Тверские предприниматели получили первые заказы из-за рубежа благодаря поддержке центра «Мой бизнес»

Тверские предприниматели получили первые заказы благодаря участию в новом проекте для экспортёров, который организован региональным Центром поддержки экспорта, входящего в структуру центра «Мой бизнес».

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, в сложившейся ситуации важно усиливать поддержку предпринимателей, в том числе в расширении рынков сбыта продукции. Это позволит местным предприятиям развивать своё дело, увеличивать количество товаров, создавать новые рабочие места.

Проект стартовал осенью 2020 года. Он дает предпринимателям возможность попробовать свои силы в экспорте без финансовых затрат. Малый и средний бизнес Верхневолжья бесплатно представил свою продукцию на одном из самых популярных в мире маркетплейсов eBay. Обычно одно размещение на подобных площадках стоит для предпринимателя порядка 300 тыс. рублей в год. Кроме того, финансовых ресурсов требует подготовка к размещению - фотографии товаров, услуги копирайтера, переводчика. В центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» производителям полностью оплачивают как размещение, так и все работы, направленные на продвижение товара на маркетплейсе.

В рамках проекта шесть тверских компаний бесплатно разместили свою продукцию на eBay. На общей тверской витрине Tver_region (https://www.ebay.com/str/tverregion ) представлено более 40 местных товаров, каждый сопровождается подробной характеристикой на английском языке. Тверская компания «Форт Граунд» уже получила заказ на поставку продукции в Канаду.

«Площадка Tver_region создана именно для анализа спроса на продукцию тверских предпринимателей. Мы тестируем и смотрим, что заинтересует иностранного покупателя. Проект поможет расширить географию продаж тверских товаров, а впоследствии – увеличить количество рабочих мест и объем налоговых отчислений в бюджет Тверской области, - рассказал Павел Волков, руководитель Центра поддержки экспорта.

В этом году более 20 тверских производителей вышли на иностранные рынки и начали продавать свою продукцию на таких зарубежных площадках, как eBay, AliBaba, Amazon, TMall.

Помимо бесплатного размещения на международных маркетплейсах и помощи в продвижении товаров Центр «Мой бизнес» проводит обучение для экспортеров.

Узнать подробную информацию можно на сайте Мойбизнес69.рф, по телефону 8-800-200-11-69 или в социальных сетях центра «Мой бизнес» @moibiztvr.

Пресс-служба Правительства Тверской области