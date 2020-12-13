В 2020 году свыше 880 государственных и муниципальных служащих Тверской области повысили свою квалификацию

В 2020 году в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ повысили квалификацию свыше 880 сотрудников сферы государственного и муниципального управления Тверской области.

«Специалисты всех уровней, отвечающие за хозяйственные, экономические, политические процессы в Тверской области, обязательно должны обучаться, повышать свою квалификацию. Все наши процессы имеют одну цель – достижение результатов по национальным проектам, обозначенным в указе Президента России Владимира Путина», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Обучение проходило по вопросам государственного и муниципального управления, касающимся реализации национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Культура» «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование», «Экология».

Также представили муниципалитетов прошли профессиональную переподготовку по программе «Эффективное муниципальное управление».

Выпускниками этой программы были предложны проекты культурной, туристической, социальной направленности для реализации в Вышневолоцком городском округе, Конаковском, Калининском. Лихославльском районе, Кашине.

В 2020 году впервые была организована профессиональная переподготовка руководителей высшего звена. Тверская область – первый субъект Российской Федерации, реализующий такое обучение командно на уровне региона. Также в текущем году была продолжена практика организации обучения управленцев в формате стратегических сессий.

Пресс-служба Правительства Тверской области