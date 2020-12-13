Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 12 827 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 126 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 385 828, в том числе за последние сутки их проведено 2506.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 18 032 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4792 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

413 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 5841

Конаковский район 1251

Ржев 1207

Вышневолоцкий городской округ 1076

Кимры 903

Торжок 908

Калининский район 755

Осташковский городской округ 478

Лихославльский район 445

Торопецкий район 400

Нелидовский городской округ 383

Бологовский район 365

Максатихинский район 317

Кашинский городской округ 305

Старицкий район 308

Бежецкий район 280

Калязинский район 224

Торжокский район 199

Зубцовский район 197

Оленинский муниципальный округ 185

Западнодвинский муниципальный округ 186

Весьегонский муниципальный округ 170

Рамешковский район 158

Ржевский район 156

Андреапольский муниципальный округ 190

Спировский район 145

Селижаровский район 141

Кувшиновский район 130

Кимрский район 127

Кесовогорский район 100

Фировский район 80

Краснохолмский район 67

ЗАТО Озёрный 66

Жарковский район 55

Лесной муниципальный округ 52

Сонковский район 47

Пеновский муниципальный округ 38

Бельский район 32

Сандовский муниципальный округ 25

Молоковский район 24

Удомельский городской округ 16

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области