Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 декабря 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 12 827 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 126 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 385 828, в том числе за последние сутки их проведено 2506.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 18 032 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4792 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
413 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 5841
Конаковский район 1251
Ржев 1207
Вышневолоцкий городской округ 1076
Кимры 903
Торжок 908
Калининский район 755
Осташковский городской округ 478
Лихославльский район 445
Торопецкий район 400
Нелидовский городской округ 383
Бологовский район 365
Максатихинский район 317
Кашинский городской округ 305
Старицкий район 308
Бежецкий район 280
Калязинский район 224
Торжокский район 199
Зубцовский район 197
Оленинский муниципальный округ 185
Западнодвинский муниципальный округ 186
Весьегонский муниципальный округ 170
Рамешковский район 158
Ржевский район 156
Андреапольский муниципальный округ 190
Спировский район 145
Селижаровский район 141
Кувшиновский район 130
Кимрский район 127
Кесовогорский район 100
Фировский район 80
Краснохолмский район 67
ЗАТО Озёрный 66
Жарковский район 55
Лесной муниципальный округ 52
Сонковский район 47
Пеновский муниципальный округ 38
Бельский район 32
Сандовский муниципальный округ 25
Молоковский район 24
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области