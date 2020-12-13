На портале Госуслуги можно задать вопросы о лечении и профилактике коронавирусной инфекции

Жители Тверской области могут получить ответы на вопросы, связанные с лечением и профилактикой коронавируса на Едином портале государственных и муниципальных услуг, где запущена обратная форма связи с населением.

Для того чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru . При этом для отправки сообщения достаточно создать упрощенную учетную запись. Затем необходимо заполнить электронную форму и описать суть проблемы. Чем больше деталей будет представлено, тем быстрее обращение будет рассмотрено. Если есть необходимость задать несколько вопросов, каждый из них необходимо оформить отдельным сообщением. Ответ на заданный вопрос будет направлен в личный кабинет или по электронной почте.

В Тверской области активизирована поддержка жителей в период сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциями и COVID-19. В регионе возобновил работу волонтерский штаб «Мы вместе». С 17 ноября добровольцы начали принимать заявки на доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости за счет заявителя. Обратиться за помощью к волонтерам можно по единому телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Волонтерский штаб «Мы вместе» был организован весной текущего года. За пять месяцев работы добровольцы выполнили 1135 заявок по Твери и 367 заявок по районам Верхневолжья по разным направлениям: от доставки продуктов до выписки рецептов и получения льготных лекарственных препаратов в диспансерах и поликлиниках.

Кроме того, волонтеры работали на региональной горячей линии по вопросам новой коронавирусной инфекции, а также принимали участие в переоборудовании резервных и провизорных госпиталей региона.

В каждом муниципальном образовании открыт местный штаб помощи пожилым людям, также действует горячая линия, куда можно подать заявку на оказание адресной помощи.

Узнать дополнительную информацию или записаться в ряды добровольцев можно на сайте акции https://dobro.ru/event/10015902 или по единому телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Пресс-служба Правительства Тверской области