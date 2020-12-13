Более 14,8 тысячи вакансий открыты в Тверской области

C начала года в Тверской области при поддержке службы занятости трудоустроено около 19 700 жителей региона, 103 бывших безработных зарегистрировали собственное дело.

Свободными на данный момент остаются 14,8 тыс. рабочих мест. Наиболее востребованные – инженерно-технические специальности и рабочие профессии.

«Для Тверской области в период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом является создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В регионе сохраняется высокий спрос на специалистов, занятых на производствах: инженеров различного профиля, рабочих – слесарей, электрогазосварщиков, токарей, механиков и других. Всего по данному направлению заявлено 6,7 тыс. вакансий.

Более 1,7 тыс. вакансий свободны в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. В учреждения требуются врачи-специалисты, врачи общей практики, средний и младший медицинский персонал.

Также в регионе востребованы воспитатели, учителя, водители, каменщики, штукатуры, специалисты сферы бытового обслуживания.

Для повышения квалификации жителей Верхневолжья или получения новой профессии проводится обучение. По направлению органов службы занятости к профобучению приступили 1573 граждан, временно оставшихся без работы.

По региональному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на обучение направлено 827 человек в возрасте старше 50 лет, по региональному проекту «Содействие занятости женщин» - 233 молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и имеющие детей дошкольного возраста.

Пресс-служба Правительства Тверской области