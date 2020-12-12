Руководителей и сотрудников организаций Тверской области приглашают на обучающий курс по профилактике коррупционных нарушений

С 14 декабря 2020 года по 7 февраля 2021 года Институт экономики, управления и социальных отношений проводит курс повышения квалификации по программе «Профилактика коррупционных правонарушений для учреждений бюджетной сферы». В обучении приглашают принять участие руководителей и сотрудников организаций Тверской области.

В рамках курса ведущие эксперты-практики представят актуальные рекомендации по применению правовых норм и правил в антикоррупционном законодательстве в бюджетной сфере. Также участникам курса расскажут о практиках типичных нарушений, особенностях их применения и антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов.

Особое внимание будет уделено конфликту интересов и способам его разрешения. Будут даны рекомендации в части создания комиссий по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов, разработке локальных актов, регламентирующих антикоррупционную политику в организациях.

Экспертами курса станут представители МОО «Национальный комитет общественного контроля», Московского антикоррупционного комитета при Московской торгово-промышленной палате, специалисты сферы корпоративной безопасности и управления рисками.

Вопросы по участию в курсе принимаются по телефонам 8(495)799-71-80 доб. 224, 8(965) 187-03-15 или по e-mail: nkoroleva@seminar-info.ru, manager-10@inst_inforn.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области