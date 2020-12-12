В Тверской области запущен новый маршрут «Тверь-Ржевский мемориал Советскому солдату»

В Тверской области 12 декабря запущен новый маршрут общественного транспорта «Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату». Первыми его пассажирами стали волонтеры-медики, которые, в том числе включены в борьбу с коронавирусной инфекцией. О запуске нового маршрута сообщил Губернатор Игорь Руденя 10 декабря в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь.

«Надеюсь, что этот маршрут станет одним из любимых туристических направлений, по которому будут путешествовать жители нашего региона», - сказал Игорь Руденя.

Протяжённость маршрута «Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату» – 130 км. На линию вышел комфортабельный автобус туристического класса вместимостью порядка 50 мест с символикой мемориала. Автобус будет совершать 4 рейса в день: из Твери в сторону мемориала в 8:10 и 15:10, из Ржева в сторону Твери – в 11:50 и 18:50. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Стоимость проезда от Твери до мемориала – 346 рублей.

На маршруте предусмотрены остановки: Тверь (автовокзал), Железнодорожный вокзал, Площадь Капошвара, Пролетарка, Некрасово, Борисково, Колталово, Шебаршино, Архангельское, Иванищи, Спасс, Старица (автостанция), Кореничено, Мартьяново, Поворот на Крупцово, Плешки, Бойня, Ржев (Новый рынок), Ржевский Мемориал.

Оплатить проезд можно с помощью банковской карты, а также наличными у водителя.

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-перевозчика «Транспорт Верхневолжья» https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга».

Для первых пассажиров – волонтеров-медиков – поездка на мемориал стала бесплатной.

«Я еще ни разу не был на мемориале. Считаю, что это знаковое место. Не случайно в его открытии участвовал глава государства. Очень важно, что теперь к мемориалу запущен общественный транспорт и первыми пассажирами стали мы, волонтеры-медики. Для нас это выражение благодарности за нашу работу», – отметил студент 5 курса Тверского государственного медицинского университета Григорий Терехов.

1 ноября по поручению Губернатора Игоря Рудени был запущен маршрут общественного транспорта №455 «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату». Автобус на данном маршруте совершает 12 рейсов в день с 8:00 до 20:30. Протяженность маршрута составляет порядка 9 км. С момент запуска им воспользовались более 3500 человек.

Мемориал в Ржевском районе Тверской области был открыт 30 июня. В торжественной церемонии приняли участие Владимир Путин, Александр Лукашенко, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, ветераны Великой Отечественной войны. За пять с половиной месяцев мемориал посетили более 450 тысяч человек.

Тверская область выполнила обязательства по созданию инфраструктуры возле Ржевского мемориала Советскому солдату. Регион обеспечил строительство инженерных коммуникаций, благоустройство территории, обустройство общественных пространств.

В районе монумента построена автомобильная развязка со светофорами, сделана парковка. До четырех полос расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево, установлены знаки туристской навигации. Рядом с Мемориалом построен современный автозаправочный комплекс.

Правительством Тверской области запланировано дальнейшее развитие территории, прилегающей к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области