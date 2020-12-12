Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 декабря 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 233 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 12 701 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 370 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 383 322, в том числе за последние сутки их проведено 4719.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 17 798 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4684 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
413 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 5775
Конаковский район 1229
Ржев 1177
Вышневолоцкий городской округ 1060
Кимры 899
Торжок 901
Калининский район 748
Осташковский городской округ 477
Лихославльский район 437
Торопецкий район 395
Нелидовский городской округ 380
Бологовский район 364
Максатихинский район 310
Кашинский городской округ 301
Старицкий район 302
Бежецкий район 276
Калязинский район 215
Торжокский район 199
Зубцовский район 195
Оленинский муниципальный округ 185
Западнодвинский муниципальный округ 185
Весьегонский муниципальный округ 163
Рамешковский район 156
Ржевский район 155
Андреапольский муниципальный округ 190
Спировский район 141
Селижаровский район 136
Кувшиновский район 129
Кимрский район 122
Кесовогорский район 100
Фировский район 74
Краснохолмский район 67
ЗАТО Озёрный 66
Жарковский район 55
Лесной муниципальный округ 52
Сонковский район 47
Пеновский муниципальный округ 38
Бельский район 32
Сандовский муниципальный округ 25
Молоковский район 24
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области