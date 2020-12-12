Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 233 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 12 701 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 370 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 383 322, в том числе за последние сутки их проведено 4719.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 17 798 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4684 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

413 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 5775

Конаковский район 1229

Ржев 1177

Вышневолоцкий городской округ 1060

Кимры 899

Торжок 901

Калининский район 748

Осташковский городской округ 477

Лихославльский район 437

Торопецкий район 395

Нелидовский городской округ 380

Бологовский район 364

Максатихинский район 310

Кашинский городской округ 301

Старицкий район 302

Бежецкий район 276

Калязинский район 215

Торжокский район 199

Зубцовский район 195

Оленинский муниципальный округ 185

Западнодвинский муниципальный округ 185

Весьегонский муниципальный округ 163

Рамешковский район 156

Ржевский район 155

Андреапольский муниципальный округ 190

Спировский район 141

Селижаровский район 136

Кувшиновский район 129

Кимрский район 122

Кесовогорский район 100

Фировский район 74

Краснохолмский район 67

ЗАТО Озёрный 66

Жарковский район 55

Лесной муниципальный округ 52

Сонковский район 47

Пеновский муниципальный округ 38

Бельский район 32

Сандовский муниципальный округ 25

Молоковский район 24

Удомельский городской округ 16

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области