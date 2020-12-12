Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 декабря 2020 г.

posted by Максим Малахов on сб, 12/12/2020 - 17:50

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 233 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 12 701  заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 370 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 383 322, в том числе за последние сутки их проведено 4719.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 17 798 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.  4684 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

413 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 5775

 

Конаковский район 1229

 

Ржев 1177

 

Вышневолоцкий городской округ 1060

 

Кимры 899

 

Торжок 901

 

Калининский район 748

 

Осташковский городской округ 477

 

Лихославльский район 437

 

Торопецкий район 395

 

Нелидовский городской округ 380

 

Бологовский район 364

 

Максатихинский район 310

 

Кашинский городской округ 301

 

Старицкий район 302

 

Бежецкий район 276

 

Калязинский район 215

 

Торжокский район 199

 

Зубцовский район 195

 

Оленинский муниципальный округ 185

 

Западнодвинский муниципальный округ 185

 

Весьегонский муниципальный округ 163

 

Рамешковский район 156

 

Ржевский район 155

 

Андреапольский муниципальный округ 190

 

Спировский район 141

 

Селижаровский район 136

 

Кувшиновский район 129

 

Кимрский район 122

 

Кесовогорский район 100

 

Фировский район 74

 

Краснохолмский район 67

 

ЗАТО Озёрный 66

 

Жарковский район 55

 

Лесной муниципальный округ 52

 

Сонковский район 47

 

Пеновский муниципальный округ 38

 

Бельский район 32

 

Сандовский муниципальный округ 25

 

Молоковский район 24

 

Удомельский городской округ 16

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

 

 

Пресс-служба Правительства Тверской области