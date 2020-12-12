В Тверской области определены лучшие организации с высокой социальной эффективностью

В Тверской области подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Конкурс проводится с 2010 года. Его основная цель – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов.

«Наша основная задача – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Она решается стимулированием деловой активности, созданием условий для предпринимательства, поддержкой инвестиционных процессов в региональной экономике. В свою очередь бизнес должен быть социально ответственным», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать активную корпоративную политику, достижения по работе с персоналом и улучшению условий и охраны труда, формированию здорового образа жизни.

Победителем регионального этапа в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы» стала ООО «Тверская генерация».

Тверской государственный университет признан лучшим в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

В номинациях «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности», «За развитие кадрового потенциала» победу одержала Калининская атомная станция.

Все организации номинированы для участия в конкурсе на федеральном уровне.

Пресс-служба Правительства Тверской области