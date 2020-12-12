Водители ООО «Верхневолжское АТП» одержали победу в своем первом матче в рамках кубка Твери по мини-футболу

В столице Верхневолжья состоялся матч в рамках кубка Твери по мини-футболу. Футбольная команда ООО «Верхневолжское АТП» в своем первой игре на кубке одержала победу над командой из Торжка со счетом 5:2.

Компания «Верхневолжское АТП» создала свою футбольную команду в конце сентября. Участники проводят тренировки еженедельно по субботам.

Ранее водители компании приняли участие в благотворительном забеге массового полумарафона «Забег. РФ», где одержали победу. Всего в забеге участвовали 13 водителей общественного транспорта компании-оператора «Транспорт Верхневолжья». Братья Наботовы заняли 1 и 2 место в благотворительном забеге на 1520 метров.

Пресс-служба Правительства Тверской области