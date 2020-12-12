Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем Конституции Российской Федерации

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. С государственным праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В 2020 году граждане нашей страны, проголосовав за обновленный Основной закон, сделали исторический выбор. Поправки в Конституцию обеспечили безусловную защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны в долгосрочной перспективе, подтвердили нашу верность многовековым нравственным, семейным и духовным ценностям, уважение к родному языку и культуре, приверженность исторической правде и памяти о подвиге нашего народа при защите Отечества», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул, что сегодня в России реализуются масштабные национальные проекты, обеспечивающие системное развитие страны и ее регионов, повышение качества жизни граждан. Жители Тверской области вносят важный вклад в решение общегосударственных задач.

Накануне Дня Конституции РФ Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды представителям Верхневолжья.

Государственными и региональными почётными званиями и наградами отмечен труд руководителей и работников медицинских учреждений региона.

Ордена Дружбы удостоен настоятель церкви Рождества Богородицы села Городня-на-Волге Конаковского района, директор Городенской Православной гимназии Алексей Злобин.

Порядка 20 поколений школьников за свою трудовую деятельность выпустил в большую жизнь учитель английского языка гимназии № 12 города Твери Андрей Мишин. Ему присвоено почётное звание «Народный учитель Российской Федерации».

В числе награжденных – правоохранители Верхневолжья, многодетные родители, жители Тверской области, внесшие важный вклад в развитие сельского хозяйства, промышленности и строительства, высшей школы и журналистики, культуры, общественной деятельности.

Губернатор также вручил паспорта гражданина Российской Федерации пяти 14-летним жителям Твери, Зубцова, Нелидово.

Пресс-служба Правительства Тверской области