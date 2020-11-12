В Кимрском районе Тверской области развивается территория отдыха и рекреации

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Генеральный план Центрального сельского поселения в Кимрском районе рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое 11 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.
В генплан вносятся изменения в связи с реализацией инвестпроекта в сфере туризма и рекреации.
«Важно создавать в Тверской области новые рабочие места, объекты налогообложения», – подчеркнул Игорь Руденя.
Предусмотрено включение 40 земельных участков общей площадью 145,7 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для комплексного развития территории «Эко Парк Отеля Колкуново».
Еще семь участков из земель сельскохозяйственного назначения планируется перевести в земли особо охраняемых территорий для размещения объектов туризма и рекреации.
Объем инвестиций в проект составляет 579 млн рублей. Разработан план развития территории, на которой расположится туристический кластер: несколько гостиниц, арт-хостел, бассейн, яхт-клуб, кемпинг и другие объекты. Заявлено создание 79 рабочих мест, 28 уже введены.
Пресс-служба Правительства Тверской области