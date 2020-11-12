В Тверской области ко Дню Конституции проходят всероссийские и региональные акции

12 декабря в День Конституции РФ в Твери жителям города будут дарить обновленный главный документ страны. Акция пройдёт на центральных улицах городах, участие в ней примут волонтёры.

В 2020 году на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ подавляющим большинством голосов были поддержаны поправки в Основной закон страны, предложенные Президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне Дня Конституции РФ Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, внесшим значительный вклад в развитие региона и всей страны.

«На конституционном уровне обеспечены гарантии независимости нашей страны, её территориальной целостности. Особенно важно внесение в Основной закон изменений, обеспечивающих защиту исторической правды. Обновлённая Конституция РФ гарантирует устойчивое развитие и уверенное будущее нашей Родины, сохранение многовековых духовных и нравственных ценностей нашего народа. Также 2020-й год показал особое значение конституционных гарантий права граждан на медицинскую помощь», - отметил Игорь Руденя во время торжественной церемонии.

Также в Тверской области проходят всероссийские акции, посвящённые Дню Конституции.

12 декабря состоится «Конституционный диктант» для учащихся 9-11 классов. Регистрация проводится на сайте рдш.рф. Каждый школьник получит сертификат участника.

Для детей до 8 лет организована акция «Конституция простыми словами». Детям вместе с родителями нужно изучить обновлённую Конституцию, проиллюстрировать любую из статей, опубликовать результаты на странице в соцсетях с хештегами: #ПростоКонституция #РДШ, указав номер выбранной статьи или главы, имя, фамилию.

Пресс-служба Правительства Тверской области