В Верхневолжье впервые присвоено звание «Почётный журналист Тверской области»

11 декабря в рамках торжественной церемонии вручения государственных и региональных наград, которую Губернатор Игорь Руденя провёл накануне Дня Конституции РФ, впервые было присвоено звание «Почётный журналист Тверской области». Его удостоена корреспондент службы радиовещания ГТРК «Тверь» Кира Антонова.

Эта награда была учреждена в Тверской области в 2020 году. С инициативой вышли сами представители СМИ Верхневолжья. Губернатор поддержал предложение профессионального сообщества.

«Журналистика в Тверской области имеет особый статус. Достаточно вспомнить наших известных литераторов – Андрей Дмитриевич Дементьев, Борис Николаевич Полевой – это часть истории нашей тверской журналистики, которая ставит регион на высокий уровень. У нас очень талантливые люди, которые любят свою Родину, и где бы они ни были, всегда находят момент, чтобы упомянуть о своем родном крае», – считает Игорь Руденя.

Звание «Почетный журналист Тверской области» присваивается высококвалифицированным работникам печати, радио и телевидения за заслуги в развитии журналистики и средств массовой информации. Для получения звания стаж работы в СМИ должен составлять 15 и более лет.

«День вручения награды останется в памяти. Но в сердце бьется молоточек – не возгордись. Я убеждена, что рядом со мной очень многие и многие люди работают честно, ответственно, напряжённо, творчески. Впереди у меня большое поле деятельности. И я сердечно благодарю за эту награду», - сказала Кира Антонова.

Кира Леонидовна Антонова работает в тверском филиале ВГТРК с 1998 года. За свой творческий путь журналистом были подготовлены сотни радиопередач, в том числе «Мне хочется вас грёзами исполнить» - об истории усадьбы Знаменское-Раёк, «Вечерний звон» - о семье Бакуниных, «Катины косички» - о партизанах и многие другие.

В мае 2020 года вышла юбилейная, 500-я, передача «Спаси и сохрани». Она была создана в 1999 году для духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания аудитории. С тех пор два раза в месяц Кира Леонидовна выходит в эфир вместе с соведущим, настоятелем тверского храма Рождества Пресвятой Богородицы, протоиереем Виктором Савиным.

В 2018 году на Всероссийском фестивале теле- и радиопрограмм «Человек и вера» передача «Спаси и сохрани» заняла II место в номинации «Лучшая радиопрограмма, посвященная 100-летию расстрела царской семьи». В 2019 году на этом же конкурсе - II место в номинации «Лучшая публицистическая радиопрограмма».

Кира Антонова удостоена множества наград. В их числе - Орден Святой равноапостольной княгини Ольги, благодарность Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Почетная грамота Губернатора Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области