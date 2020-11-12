Накануне Дня Конституции РФ Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

11 декабря, накануне Дня Конституции Российской Федерации, в Твери состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград жителям Верхневолжья, внесшим значительный вклад в развитие региона и всей страны. Награды вручил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил: в 2020 году на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ подавляющим большинством голосов были поддержаны поправки в Основной закон нашей страны, предложенные Президентом Владимиром Путиным.

«На конституционном уровне обеспечены гарантии независимости нашей страны, её территориальной целостности. Особенно важно внесение в Основной закон изменений, обеспечивающих защиту исторической правды. Обновлённая Конституция РФ гарантирует устойчивое развитие и уверенное будущее нашей Родины, сохранение многовековых духовных и нравственных ценностей нашего народа. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, а их воспитание – общей задачей семьи и государства. Важнейшее положение - государственная защита прав граждан. Также 2020-й год показал особое значение конституционных гарантий права граждан на медицинскую помощь», - отметил Игорь Руденя.

Государственными и региональными почётными званиями и наградами отмечен труд руководителей и работников медицинских учреждений Верхневолжья. Благодаря им и всем сотрудникам системы здравоохранения сегодня Тверская область противостоит распространению пандемии коронавирусной инфекции, реализуются комплексные меры по защите здоровья граждан.

Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей клинико-диагностической лабораторией Детской областной клинической больницы Татьяне Ушаковой, почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» - заведующей отделением поликлиники Конаковской ЦРБ Ирине Нестеренко, звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» - главному врачу Конаковского специализированного Дома ребенка Елене Румянцевой. Знак Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» вручён заместителю директора Тверского медицинского колледжа Надежде Тарасовой, которая является опытным наставников для будущих медиков.

«Сейчас наши студенты идут работать в медицинские учреждения, в инфекционные госпитали, оказывают значительную помощь. Работают младшим медицинскими сестрами, санитарами, помогают в решении каких-то социальных вопросов. Количество желающих работать увеличивается», - отметила Надежда Тарасова.

Государственной награды - Ордена Дружбы удостоен Алексей Злобин, настоятель церкви Рождества Богородицы села Городня-на-Волге Конаковского района, директор Городенской Православной гимназии. В Тверской епархии протоиерей Алексей Злобин служит без малого 65 лет. Он внёс большой вклад в сохранение и возрождение духовной жизни в регионе, а созданное им учебное заведение, где сохранены традиции отечественного образования и воспитания детей, является одним из лучших в стране.

Порядка двадцати поколений школьников за свою трудовую деятельность выпустил в большую жизнь учитель английского языка многопрофильной гимназии № 12 города Твери Андрей Мишин. Ему присвоено почётное звание «Народный учитель Российской Федерации».

Игорь Руденя подчеркнул, что это звание присваивается не часто, поскольку подразумевает выдающиеся достижения не только самого педагога, но и его воспитанников.

«Я горжусь тем, что работаю уже более 30 лет в тверской многопрофильной гимназии, что я учитель, тверитянин. Хочу разделить свою награду с многочисленной армией тверского и российского учительства. Я точно знаю, что в России работает очень много учителей с большой буквы», - сказал Андрей Мишин.

В числе награждённых - начальник отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска УМВД по Тверской области, подполковник полиции Илья Медведев, который удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка».

За выдающийся вклад в сохранение семейных традиций и воспитание детей почётного знака Тверской области «Слава отца» удостоен многодетный отец из Торопецкого района Сергей Гаврышкив, почётного знака Тверской области «Слава матери» - Марина Проскурякова из Твери, которая отметила меры поддержки, введенные в регионе для многодетных семей, в том числе помощь в приобретении автомобилей и страховки на транспортное средство.

Высокую оценку получили жители Тверской области, внесшие важный вклад в развитие сельского хозяйства, промышленности и строительства, высшей школы и журналистики, культуры, общественной деятельности.

Игорь Руденя поблагодарил участников торжественной церемонии за многолетний труд на благо страны, за профессионализм и преданность своему делу, за пример для подрастающего поколения. По словам Губернатора, для молодых людей, которые в этот день получили паспорта граждан Российской Федерации, есть достойные и надёжные ориентиры в жизни.

Губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации пяти 14-летним жителям Твери, Зубцова, Нелидово.

Пресс-служба Правительства Тверской области