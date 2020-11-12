Инфекционный коечный фонд Тверской области увеличен до 2171 единицы

В Тверской области инфекционный коечный фонд расширен до 2171 единицы. Вопрос рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 11 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в регионе инфекционные госпитали действуют в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице, медицинской части № 141 в Удомле, Областном родильном доме и в роддоме №2.

До конца года коечный фонд достигнет 2246 единиц. Есть потенциал расширения мощностей до 2916.

Также на заседании штаба рассмотрено исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по обеспечению бесплатными лекарственными препаратами больных с коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому.

Игорь Руденя подчеркнул: необходимо постоянно контролировать процесс выдачи медикаментов пациентам с COVID-19.

На сегодняшний день регион при содействии Минпромторга России законтрактовали лекарственные препараты практически на 100% выделенных из федерального бюджета средств – всего это более 47 млн рублей. Бесплатные лекарства в регионе получили более 2100 пациентов с подтверждённым диагнозом либо с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Пресс-служба Правительства Тверской области