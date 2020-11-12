ФК «Тверь» провёл для участниц турнира по мини-футболу конкурс пенальти

В столице Верхневолжья прошёл финал Кубка Губернатора Тверской области по мини-футболу среди девушек 2004-2005 годов рождения. В рамках соревнований футбольный клуб «Тверь» провёл среди спортсменок

«Конкурс пенальтистов».

18 юных футболисток - по три девушки от каждой из 6 команд-участниц- пробили шестиметровые удары по воротам, который защищал голкипер ФК «Тверь» Антон Федюшкин. Конкурс продлился три раунда, в итоге победу одержала участница команды Кесовогорского района. Кроме того, в рамках соревнований от ФК «Тверь» был вручен клубный вымпел лучшему вратарю турнира – голкиперу чемпионов из Максатихи.

Футбольный клуб «Тверь» создан в Верхневолжье в апреле 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. В настоящее время тверская команда находится в отпуске, который продлится до середины января. Ближайшая официальная игра, согласно календарю соревнований, пройдет в апреле 2021 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области