В Тверской области в Конаковском районе впервые проходит Всероссийский день MICE c участием ведущих представителей индустрии гостеприимства

В Тверской области, на территории комплекса «Завидово», проходит Всероссийский день MICE. Участниками форума делового туризма стали более 20 крупных корпоративных компаний и более 80 представителей индустрии гостеприимства, имеющих потенциал для работы в сфере MICE.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют расширению туристических возможностей Тверской области, где туризм определен одним из основных направлений экономики, малого и среднего бизнеса.

В первый день работы форума состоялось знакомство гостей с туристическими направлениями и объектами региона. Сегодня запланирована деловая программа, презентация MICE-потенциала дестинации. Также участникам представят новый туристский ролик о зимнем отдыхе в Тверской области.

В ходе открытого диалога участники MICE DAY вместе с федеральными экспертами обсудят тенденции развития делового туризма. Для заказчиков и подрядчиков деловых и событийных мероприятий запланирован практический мастер-класс «Современная реальность: как блестяще провести мероприятие в регионе» и деловая игра с практическими кейсами.

Всероссийский день MICE также является площадкой для демонстрации конгрессно-выставочных возможностей Верхневолжья.

Тверская область – один из ближайших культурно-деловых центров, расположенных между Москвой и Санкт-Петербургом. В регионе имеется развитая инфраструктура для проведения деловых мероприятий, действуют более 260 гостиниц и загородных отелей.

Пресс-служба Правительства Тверской области