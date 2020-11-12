Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 12 331 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 390 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 378 603, в том числе за последние сутки их проведено 4176.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 17 565 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4824 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

410 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 5708

Конаковский район 1223

Ржев 1165

Вышневолоцкий городской округ 1050

Кимры 895

Торжок 888

Калининский район 738

Осташковский городской округ 467

Лихославльский район 434

Торопецкий район 395

Нелидовский городской округ 377

Бологовский район 344

Максатихинский район 310

Кашинский городской округ 301

Старицкий район 296

Бежецкий район 272

Калязинский район 212

Торжокский район 197

Зубцовский район 192

Оленинский муниципальный округ 183

Западнодвинский муниципальный округ 176

Весьегонский муниципальный округ 163

Рамешковский район 156

Ржевский район 155

Андреапольский муниципальный округ 154

Спировский район 140

Селижаровский район 135

Кувшиновский район 127

Кимрский район 122

Кесовогорский район 99

Фировский район 74

Краснохолмский район 66

ЗАТО Озёрный 64

Жарковский район 55

Лесной муниципальный округ 52

Сонковский район 47

Пеновский муниципальный округ 38

Бельский район 30

Сандовский муниципальный округ 25

Молоковский район 24

Удомельский городской округ 16

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области