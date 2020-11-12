Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 декабря 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 12 331 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 390 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 378 603, в том числе за последние сутки их проведено 4176.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 17 565 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4824 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
410 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 5708
Конаковский район 1223
Ржев 1165
Вышневолоцкий городской округ 1050
Кимры 895
Торжок 888
Калининский район 738
Осташковский городской округ 467
Лихославльский район 434
Торопецкий район 395
Нелидовский городской округ 377
Бологовский район 344
Максатихинский район 310
Кашинский городской округ 301
Старицкий район 296
Бежецкий район 272
Калязинский район 212
Торжокский район 197
Зубцовский район 192
Оленинский муниципальный округ 183
Западнодвинский муниципальный округ 176
Весьегонский муниципальный округ 163
Рамешковский район 156
Ржевский район 155
Андреапольский муниципальный округ 154
Спировский район 140
Селижаровский район 135
Кувшиновский район 127
Кимрский район 122
Кесовогорский район 99
Фировский район 74
Краснохолмский район 66
ЗАТО Озёрный 64
Жарковский район 55
Лесной муниципальный округ 52
Сонковский район 47
Пеновский муниципальный округ 38
Бельский район 30
Сандовский муниципальный округ 25
Молоковский район 24
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области