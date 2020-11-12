На региональных автодорогах Тверской области обозначили мосты с каменной кладкой XIX века

В Калининском и Конаковском районах Тверской области установили туристические информационные щиты перед мостами с каменной кладкой. Всего в Верхневолжье на региональной дорожной сети расположено пять таких мостов. Это каменные арочные искусственные сооружения постройки второй половины XIX века.

Три моста с каменной кладкой находятся в Калининском районе на автодороге «Старое направление по селу Медное» через ручьи Холодный и Теплый у деревни Ямок и ручей у села Медное. Еще два расположены на автодороге «Старое направление по селу Городня» в Конаковском районе через ручей у села Городня и ручей Варлыка.

Мосты строились по типовым проектам 1786 года: из гранита со сводами коробового типа, однопролетные, длиной 10-15 метров. В то время это было наиболее рациональное решение, позволявшее избежать крутых въездов. Кроме того, оно было проверено при строительстве мостов в Санкт-Петербурге.

Работы по установке знаков туристической навигации на автодорогах регионального и межмуниципального значения Тверской области ведутся с 2018 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. За это время установлено 712 дорожных знака. Они направляют к музеям, религиозным объектам, бывшим дворянским усадьбам, рекреационным комплексам, памятникам природы, а также обозначают воинские захоронения и братские могилы, связанные с Великой Отечественной войной. Указатели выполнены в едином стиле по специально разработанному макету: на коричневом фоне, на двух языках – русском и английском. Работы по установке знаков навигации проводились во всех районах Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области