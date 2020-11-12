Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

10 декабря Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные вопросы, которые поступают от жителей Верхневолжья. Темами эфира стали текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом и меры безопасности в новогодние и рождественские праздники, лекарственное обеспечение, продолжение газификации региона и реализации других инфраструктурных проектов.

Игорь Руденя сообщил – в Тверской области в новогодние и рождественские дни введение дополнительных ограничений не планируется. Музеи, театры и филармония продолжат работать в соответствии с рабочим графиком при соблюдении требований санитарной безопасности.

Предприятия общественного питания, кафе и рестораны также смогут работать в новогоднюю ночь и праздничные дни при условии строгого соблюдения всех норм по обеспечению безопасности посетителей.

Губернатор подчеркнул – эпидемиологическая ситуация в Тверской области находится под контролем.

«Мобилизована система здравоохранения, до конца года число инфекционных коек достигнет 2246 единиц, – сообщил Игорь Руденя. -Наработаны методики профилактики заболеваний и лечения пациентов».

В конце ноября в регионе началась выдача бесплатных лекарств больным с легким течением заболевания, проходящим лечение на дому. Уже более 2 тысяч человек получили бесплатные наборы медикаментов. От федерации регион получил на эти цели более 47 млн рублей.

С начала октября в Тверской области количество проводимых тестирований на коронавирусную инфекцию выросло более чем в 1,5 раза. Сейчас тестирование на COVID-19 проводится в лабораториях госучреждений, мощности которых рассчитаны на 4500 исследований в сутки. Самые крупные лаборатории – Роспотребнадзора, Центра имени Аваева, Областной клинической больницы.

Игорь Руденя также сообщил, что планируется открытие лабораторий в крупных муниципальных образованиях области.

На этой неделе служба скорой помощи Верхневолжья усилена 22 новыми автомобилями, которые закуплены в рамках федеральной программы. Всего в текущем году благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина, федерального Правительства автопарк службы скорой помощи Тверской области пополнили 43 новых автомобиля.

Масштабным проектом в здравоохранении Игорь Руденя назвал строительство Детской областной клинической больницы, которое началось в этом году. В перспективе запланировано открытие онкологического корпуса в Твери, четырех детских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке.

Губернатор обозначил другие ключевые проекты в здравоохранении – строительство новой больницы в Бежецке, формирование кадрового потенциала в медицине. Продолжается модернизация региональной службы скорой помощи. В том числе, на 13 % увеличено число бригад – до 32-х.

Глава региона подчеркнул важное достижение этого года: тверской регион стал одним из первых субъектов РФ, где завершено формирование программы газификации практически всей области. Правительством региона и компанией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения Верхневолжья на 2021-2025 годы. Её финансирование – более 23 млрд рублей, из которых 15,9 млрд рублей – средства «Газпрома». Предусмотрено проведение сетевого газа в ранее негазифицированные муниципалитеты юго-запада и северо-востока региона.

В эфире телеканала «Россия 24» Тверь глава региона также подтвердил планы Тверской области по участию в новом национальном проекте в сфере туризма. Одним из самых популярных направлений сегодня является Ржевский мемориал Советскому солдату. С ноября начал действовать новый маршрут общественного транспорта из Ржева до памятного места. 12 декабря будет запущен маршрут из Твери до Ржевского мемориала. Первыми его пассажирами станут волонтеры-медики.

Пресс-служба Правительства Тверской области