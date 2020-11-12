Игорь Руденя: волонтёры-медики станут первыми пассажирами нового маршрута «Тверь-Ржевский мемориал Советскому солдату»

В Тверской области с 12 декабря будет запущен новый маршрут общественного транспорта «Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату». Первыми пассажирами станут волонтёры-медики, для которых поездка на мемориал будет бесплатной. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 10 декабря в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь.

«Надеюсь, что этот маршрут станет одним из любимых туристических направлений, по которому будут путешествовать жители нашего региона», - сказал Игорь Руденя.

Протяжённость маршрута «Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату» составляет – 130 км. На линию выйдет комфортабельный автобус туристического класса. В день будет совершаться 2 рейса.

1 ноября по поручению Губернатора Игоря Рудени был запущен маршрут общественного транспорта №455 «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату». Автобус на данном маршруте совершает 12 рейсов в день с 8:00 до 20:30. Протяженность маршрута составляет порядка 9 км. С момент запуска им воспользовались порядка 3500 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области