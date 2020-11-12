Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь призвал жителей региона быть внимательными, чтобы не стать жертвами кибермошенников

Как не стать жертвой кибермошенников – эта тема поднималась в ходе прямого эфира с участием Губернатора Игоря Рудени на телеканале «Россия 24» Тверь 10 декабря.

Игорь Руденя отметил – в 2020 году выросло число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Увеличилось и количество уголовных дел данной категории, направленных в суд.

«Хочу обратиться к жителям Тверской области с просьбой и предупреждением – будьте внимательны! Важно, чтобы ни взрослые люди, ни молодёжь не реагировали на звонки, которые касаются их счетов, банковских карт, когда запрашивают персональные данные. Очень важно быть бдительными», – обратился Губернатор к жителям Тверской области.

На сегодняшний день преступления, совершаемые в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, являются одними из наиболее частых. В основном преступления совершаются через сайты объявлений, интернет-магазины. Также мошенники взламывают страницы социальных сетей. Среди других способов использования доверчивости граждан – «банковские» мошенничества, преступные действия, связанные с призывами помочь родственнику, попавшему в беду, компенсацией за приобретенные товары.

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка и, пользуясь доверчивостью людей, узнают нужные данные и похищают деньги с карт. При этом стиль общения преступников аналогичен звонкам из финансового-кредитных учреждений: звонящего отличает грамотная речь, он использует банковскую терминологию, для убедительности может переключить на другого «сотрудника». Но как бы правдоподобно не выглядел этот телефонный разговор, самое правильное – положить трубку.

Правоохранители напоминают – сотрудники службы безопасности банков никогда не звонят гражданам и не просят их предоставить какие-либо данные. В случае фиксации подозрительных операций банки инициативно блокируют счёт, автоматически обеспечивая безопасность денежных вкладов.

Следует критически относиться ко всем звонкам неизвестных абонентов и рассматривать их как потенциальное мошенничество.

В территориальных органах Тверской области для обеспечения высокопрофессионального уровня при раскрытии и расследовании преступлений данного вида созданы специализированные следственно-оперативные группы, введена в эксплуатацию информационная подсистема «Дистанционное мошенничество».

Пресс-служба Правительства Тверской области