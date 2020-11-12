ГЛАВНОЕ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ – ЭТО ЛЮДИ!

4 декабря в районном дворце культуры «Современник» прошла церемония вручения первой муниципальной премии «Признание года 2020».

Проведение такого событийного мероприятия - это ещё одна возможность поблагодарить наших земляков, которые, несмотря на постоянные физические и моральные нагрузки, реальную угрозу здоровью в период распространения COVID-19, проявляют стойкость, самоотверженность и выдержку, спасая наши жизни.

Мероприятие прошло на главной районной сцене ДК «Современник» в рамках торжественного вечера, посвящённого 90-летию Конаковского района. Празднование круглой даты было запланировано на весну. К сожалению, по понятным причинам, многие мероприятия были отменены, да и концерт 4 декабря прошёл в сжатом формате. Тем не менее, зрители смогли оценить интересную театрально-музыкальную постановку и фильм, темой которых стала юбилейная дата.

- Эпидемия разрушила много планов, внесла свои коррективы. Но жизнь продолжается, и мы приняли решение провести торжественное мероприятие с соблюдением всех правил и санитарных норм – отметил в своём вступительном слове Глава Конаковского района Олег Лобановский. – Конаковский район – это не просто место жительства, а дом, объединяющий людей разных характеров и поколений в единое целое. В 2020 году главной задачей всех людей стало сохранение жизни. И в этом зале сегодня находятся люди, которые, отдавая всех себя, защищают наши жизни. В этом году мы приняли решение не проводить традиционный конкурс «Человек года», а выразить благодарность волонтёрам, медикам, полицейским и спасателям, а также меценатам, которые помогают справиться с этой бедой.

В церемонии награждения приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский и председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин. В каждой из шести номинаций было представлено по три жителя района, все они получили памятные статуэтки и ценные подарки – телевизоры.

Знакомим наших читателей со всеми обладателями премии «Признание года 2020»:

Номинация «От чистого сердца» посвящена волонтёрам. В рамках акций «Мы вместе» и «Забота рядом» в Конаковском районе добровольцы приобретали продукты, лекарства, оплачивали услуги ЖКХ людям, находящимся как на самоизоляции, так и на изоляции в связи с заболеванием.

Ахтемова Динара Рустамовна. Волонтер, чья главная задача - приобретение продуктов и лекарств, оплата коммунальных услуг людям, находящимся на самоизоляции. Всегда была и остаётся одним из самых отзывчивых и активнойых членов штаба.

Жидких Владислав Андреевич. Активно влился в работу штаба. Лично вел переговоры с Конаковской ЦРБ о более удобной доставке лекарств, а также переговоры с РКЦ – об оплате коммунальных услуг волонтерами. Награжден Грамотой Президента Российской Федерации к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

Павлова Валентина Павловна. «Серебряный волонтер» Комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района. Имеет активную жизненную позицию, принимает участие в общественных мероприятиях. Во время карантина приходила на помощь гражданам, нуждающимся в доставке продуктов.

Номинация «Миссия добра» посвящена докторам нашего района. Врачи первыми оказались на «линии фронта» в войне с коронавирусом, борьба продолжается и сегодня.

Блиновсков Юрий Юрьевич. Заведующий хирургическим отделением - врач-хирург ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №57». За многолетний добросовестный труд ему была объявлена благодарность Департамента здравоохранения Тверской области, награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Тверской области, Почетной грамотой главы Конаковского района.

Александрова Татьяна Владимировна. Врач общей практики Вахонинской амбулатории КЦРБ. Грамотный, квалифицированный врач, сумевший стать для жителей своего участка семейным врачом, готовым прийти на помощь в любое время дня и ночи. На её участке активно проводится иммунизация населения.

Железнякова Надежда Сергеевна. Врач-терапевт Отделения коек для тяжелых пациентов, не требующих ИВЛ, Инфекционного госпиталя КЦРБ. За время работы проявила себя грамотным квалифицированным специалистом. Владеет современными методами диагностики и лечения заболеваний терапевтического профиля, постоянно усовершенствует свои знания.

Номинация «Всегда рядом» посвящена работникам социальной защиты населения. Штат специалистов центра социальной поддержки населения Конаковского района - 27 человек. Регулярно в поселения выезжают мобильные бригады, оказывая необходимую помощь на местах. В первую волну пандемии 2120 человек в городских и сельских поселениях Конаковского района были обеспечены продуктовыми наборами.

Зарукина Виктория Дмитриевна. Социальный работник ГБУ «КЦСОН» Конаковского района. У неё на обслуживании находится 13 человек, 8 из них имеют инвалидность.

Рябова Ольга Васильевна. Социальный работник ГБУ «КЦСОН» Конаковского района. У неё на обслуживании находится 10 человек, 3 из них имеют инвалидность. Ежедневно решает вопросы по обеспечению их товарами первой необходимости, помогает вести домашнее хозяйство.

Ярославцева Любовь Викторовна. Социальный работник ГБУ «КЦСОН» Конаковского района. В настоящее время у неё на обслуживании находится 10 пожилых граждан, 2 человека имеют инвалидность, все они живут в сельской местности.

В Номинации «Доброе сердце» представлены медицинские сёстры Конаковского района, которые больше всего общаются с больными, по работе которых судят о том, насколько добросердечно медицина относится к людям.

Звонарева Галина Александровна. Участковая медицинская сестра поликлиники ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №57 ФМБА». В период пандемии вносит огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, добросовестно исполняя свой профессиональный долг. Рискуя здоровьем, ездит на забор мазков на COVID-19 у заразившихся, оказывает им первичную медико-санитарную помощь и моральную поддержку.

Журавлева Елена Сергеевна. Старшая медицинская сестра Общебольничного персонала Инфекционного госпиталя ГБУЗ КЦРБ. Является одной из самых опытных и грамотных медицинских сестер отделения анестезиологии и реанимации. Четко организует работу среднего и младшего персонала отделения. Следит за соблюдением правил внутреннего распорядка, техникой безопасности, соблюдением установленного санитарно-гигиенического режима отделения.

Кожемякина Марина Анатольевна. Участковая медицинская сестра детской КЦРБ. Работает медсестрой с окончания училища, общий стаж 30 лет. Проводит назначаемые педиатром профилактические, лечебные, диагностические мероприятия и процедуры в поликлинике и на дому. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенического режима, правил асептики и антисептики, мер предупреждения постинъекционных осложнений.

Номинация «Верность профессии» посвящена работникам Скорой помощи. Ещё одному передовому отряду медиков в нелегком противостоянии с ковидом. Отделение скорой медицинской помощи КЦРБ ежесуточно обеспечивает работу четырех бригад, в наличии четыре автомобиля скорой медицинской помощи. В штате отделения 16 медработников: 3 врача, остальные - фельдшеры. Помимо них, 16 водителей. Медработники заступают на дежурство на сутки, водители трудятся по 12 часов. В среднем за сутки у «скорой помощи» по 40-50 вызовов, бывает и больше. На вызовы медработники выезжают при полном «противовирусном параде» - в защитных костюмах и масках.

Минасян Ани Камоевна. Фельдшер скорой медицинской помощи Отделения скорой медицинской помощи Радченковской амбулатории КЦРБ. Постоянно повышает свой профессиональный уровень. Освоила работу фельдшера по приему вызовов. Пользуется заслуженным авторитетом среди сотрудников отделения.

Рощина Валентина Николаевна. Врач скорой медицинской помощи Отделения скорой медицинской помощи КЦРБ. Стаж работы – 33 года, в отделении СМП – 16 лет. Добросовестно относится к своим обязанностям, трудолюбива, пользуется заслуженным уважением среди сотрудников отделения.

Матвиевский Александр Александрович. Фельдшер скорой медицинской помощи. ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №57. Будучи студентом ТГМУ, работал в медсанчасти медицинским братом, с тех пор сохраняет верность профессии. В период пандемии вносит личный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Рискуя здоровьем, добросовестно выполняет свой профессиональный долг, обслуживая вызова и оказывая первую медицинскую помощь и моральную поддержку больным.

Номинация «Созвездие мужества» посвящена сотрудникам МЧС и ОМВД.

Бородин Евгений Владимирович. Командир отделения 15 ПСЧ-1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области. Принимает активное участие в спортивных состязаниях. Занимается научно-преподавательской деятельностью. Повышает авторитет системы МЧС в глазах подрастающего поколения, неоднократно принимал участие в проведении дезинфекции социально-значимых объектов, школ, детсадов.

Шагалкина Надежда Алексеевна. Диспетчер 20 ПСЧ ФГБУ «ОФПС ГПС по Тверской области». За профессионализм, активную работу в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера неоднократно награждалась Почетными грамотами и Благодарностями ГУ МЧС России по Тверской области. Участвует в проведении профилактических уроков, бесед, занятий в области пожарной безопасности, в пропаганде пожарно-спасательного дела среди воспитанников садов и школ г.Конаково.

Львов Александр Сергеевич. Командир отделения 29 ПСЧ-1 МЧС России по Тверской области. На пожарах работает смело, неоднократно принимал участие в тушении сложных пожаров, чётко и уверенно работает в сложной оперативной обстановке.

Кучеренко Артем Евгеньевич. Майор полиции, начальник дежурной части ОМВД России по Конаковскому району. Принимал активное участие в проведении мероприятий по профилактике и недопущению распространения covid-19. Неоднократно оказывал содействие медицинским работникам в профилактических мероприятий с лицами, находящимися на изоляции.

Евдокимова Екатерина Александровна. Майор полиции, старший инспектор исполнения административного законодательства ОМВД России по Конаковскому району. Ежедневно участвует в мероприятиях по противодействию распространения инфекции. Привлекается к проверочным мероприятиям по соблюдению противоэпидемических мер, проводит профилактическую работу с гражданами, организациями о правилах поведения в условиях пандемии и соблюдении режима самоизоляции, обеспечивает охрану общественного порядка.

Шаров Василий Николаевич. Старший лейтенант полиции, старший инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району. Поставленные оперативно-служебные задачи решает добросовестно. Пример тому - несение службы на контрольно-пропускных постах, выставленных на въезде в г.Конаково в связи с распространением коронавирусной инфекции. Проявляет стойкость, самоотверженность, разумную инициативу и находчивость в решении поставленных задач.

В этом году, как никогда, слов благодарности и наград заслуживает большое количество наших земляков. Чествовали лучших депутат Государственной Думы Светлана Максимова и депутат Законодательного собрания Тверской области Алексей Балфеткин.

Светлана Максимова неоднократно становилась почётным гостем на конкурсе «Человек года», а в этом году приехала с особым удовольствием:

- Мне приятно разделить праздник – 90-летие, с жителями Конаковского района. Эта цифра внушительная, это большая история. Видно как ваш район процветает и растёт, какой здесь потенциал, какие инвесторы и туристические объекты. Здесь живут умные, самодостаточные, добрые люди, и я рада, что сегодня мы будем благодарить главных героев 2020 года. Особенно приятно наградить медиков, которые продолжают бороться с этой ещё неизведанной болезнью.

Наград депутата Государственной Думы удостоены: Джалилов Фаик Шакирович - заведующий хирургическим отделением - врач - хирург хирургического отделения ГБУЗ КЦРБ, Шинкарев Игорь Анатольевич - заведующий отделения анестезиологии - реаниматологии - врач - анестезиолог - реаниматолог отделения анестезиологии - реанимации ГБУЗ КЦРБ, Миронец Роман Семёнович - врач травматолог-ортопед травматологического отделения ГБУЗ КЦРБ.

Распоряжением Председателя Законодательного Собрания Тверской области за самоотверженность, высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией Благодарность Законодательного Собрания Тверской области объявлена:

Козловой Татьяне Ивановне – главной медицинской сестре ГБУЗ КЦРБ, Фадееву Михаилу Юрьевичу – врачу-терапевту ГБУЗ КЦРБ, Цаплыгиной Валентине Георгиевне – заведующей аптекой д. Мокшино с/п «Завидово» Конаковского района. Стаж работы Валентины Георгиевны более 47 лет, а в период пандемии аптека под ее руководством не закрылась ни на один день.

Слов благодарности от имени администрации Конаковского района и главного врача Конаковской ЦРБ Дмитрия Орлова удостоены меценаты, которые помогли в борьбе с коронавирусной инфекцией: Сергей Кирпичев, учредитель фермерского хозяйства «Витязь», Дмитрий Абрамов, директор ООО «Дельфин», Марк Каганский, директор ООО «Конаковоменеджмент», Андрей Огиренко, руководитель группы компаний «Голутвинская слобода».

Традиционно свои подарки подготовили театральные и хореографические коллективы ДК «Современник», гимн Конаковского района исполнили воспитанники ХШМиЮ г. Конаково, безупречным вокалом порадовали гости из Твери.

Церемония вручения муниципальной премии «Признание года-2020» организована на спонсорские средства. За финансовую поддержку администрация Конаковского района благодарит: банк «Открытие», «Россельхозбанк», Федерацию вертолетного спорта, ООО «Дельфин», ОАО «Голутвинская слобода», агрофирма «Дмитрова гора», общество «Александровская слобода».

Анна РИХМАЙЕР.

Фото: М. Малахов.