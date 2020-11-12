КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ НАЧАЛОСЬ У НАС



5 декабря в России отмечается День воинской славы – 79-я годовщина начала контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году. У нас эта дата также считается как начало освобождения Конаковского района, ведь именно с нашей территории советские войска начали гнать фашиста.

Помимо этого, 3 декабря в России отмечается еще одна памятная дата – День неизвестного солдата. В этот день в большинстве поселений Конаковского района прошли торжественно-траурные мероприятия с возложением цветов и венков к воинским захоронениям периода Великой Отечественной войны. Также в рамках мероприятия прошла акция «Свеча Памяти».

Общерайонное мероприятие состоялось у мемориала сержанту Вячеславу Васильковскому у деревни Рябинки Вахонинского сельского поселения. В нем приняли участие представители муниципальных органов власти Конаковского района и г. Конаково, участники всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Юнармия».

С обращением к участникам выступил глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ:

- В юбилейный год Победы мы вспоминаем о подвиге нашего народа, остановившего фашистскую лавину и повернувшего ее вспять. Память и боль навсегда осталась в сердцах тех, чьи родственники погибли на фронтах, от пуль и бомбежек. Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за освобождение нашей родной земли. Вечная память тем, кто погиб. Дай бог здоровья нашим ветеранам, живым свидетелям того страшного, но героического времени.

Также с речами выступили председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий ЩУРИН, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Евгений БОКАРЕВ, военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий НЕГОВОРА. После чего юнармейцы возложили к подножию памятника сержанту В. Васильковскому цветочную гирлянду, а О. Лобановский и Д. Щурин - корзину с цветами. Затем цветы и венки возложили другие участники торжественно-траурного мероприятия.