12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

В 2020 году граждане нашей страны, проголосовав за обновленный Основной закон, сделали исторический выбор. Поправки в Конституцию обеспечили безусловную защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны в долгосрочной перспективе, подтвердили нашу верность многовековым нравственным, семейным и духовным ценностям, уважение к родному языку и культуре, приверженность исторической правде и памяти о подвиге нашего народа при защите Отечества.

Сегодня в России реализуются масштабные национальные проекты, обеспечивающие системное развитие страны и ее регионов, повышение качества жизни граждан. Жители Тверской области вносят важный вклад в решение общегосударственных задач.

Желаю вам реализации всех намеченных планов, новых успехов и достижений в труде на благо нашей Родины, здоровья, счастья и всего самого доброго!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района!

12 декабря - памятная дата в истории нашего государства. В этот день в 1993 году на референдуме была принята Конституция Российской Федерации - основной закон, определяющий ее государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и свободы.

Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны - значит быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о родных и близких, о земляках, о своем селе. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским обществом.

Поздравляем Вас с Днем Конституции, дорогие земляки! От всей души желаем Вам уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо района.

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И. Дородных, глава Конаковского района

О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.