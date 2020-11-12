МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

День волонтера И добрым словом, и нужным делом



День волонтера, который отмечали 5 декабря, ярко продемонстрировал рост популярности добровольчества в стране среди самых разных групп общества. Существует порядка 15 основных направлений волонтерства, в которых может проявить себя любой человек, любой возрастной категории.

В молодежном центре «Иволга» уже много лет развивается несколько векторов деятельности волонтеров – событийное и эковолонтерство, патриотическое волонтерство (Всероссийская общественная организация «Волонтеры Победы»), социальное волонтерство (акция взаимопомощи #МыВместе). В рамках своей деятельности, девчонки и мальчишки не только помогают облагораживать территории родного Конаковского района, но и активно включаются в работу по подготовке и проведению мероприятий и акций, различной направленности.

Добровольцы из молодежного центра посещают ветеранов, помогают им в уборке в рамках ежегодной акции «Чистые окна! Чистый двор!», участвуют в облагораживании и благоустройстве прибрежных территорий, в организации и проведении патриотических, спортивных, культурно-массовых мероприятий и акций на территории как города, так и района. В декабре добровольцы традиционно задействованы в проведении самой сказочной акции «Дари Добро».

2020 год стал испытанием для всех слоев населения в Конаковском районе. Эпидемия коронавирусной инфекции потребовала мобилизации всех сил, перестройки традиционных механизмов, в том числе в социальной сфере. На федеральном уровне было принято решение о создании нового волонтерского направления #МыВместе.

«Сразу после старта акции #МыВместе администрация района предоставила центру маски, перчатки, дезинфицирующие средства. И это не разовая помощь. Поддержку и содействие мы ощущаем постоянно, это касается не только вопросов приобретения и закупки чего-либо, но и вопросов консультирования, межведомственного взаимодействия», - комментирует председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ирина Карпова.

#МыВместе на территории Конаковского района стартовала 26 марта. В этот день поступила заявка о доставке лекарств в Редкино из города Москва. Запрос объединил активистов из Конаково, Твери и Москвы! Благодаря слаженной работе лекарства в срок были переданы адресату. В период первой волны эпидемии волонтерами акции #МыВместе в городе и районе было отработано порядка 300 заявок от жителей старшего поколения и изолированных из-за COVID-19.

Главной задачей волонтеров стало приобретение лекарств, продуктов, оплата ЖКХ и вынос мусора. Волонтеры также активно включились в реализацию благотворительного марафона #ЗаботаРядом, в рамках которого более 2 тысяч человек в возрасте старше 65 лет и получили продуктовые наборы на территории Конаковского района.

Добровольцы Конаковского района, которые в период пандемии коронавируса бескорыстно помогали людям, получили заслуженные награды.

Благодарность Главы Конаковского района за активную волонтерскую помощь в рамках проведения в Конаковском районе акции #МыВместе удостоены: Денис Морозов, Екатерина Лисенкова, Инна Сотская, Анна Стрелкова, Игорь Гулиян, Владислав Жидких, Динара Ахтемова.

Благодарностью губернатора ТО Игоря Рудени отмечены: Александра Федотова, Наталья Ризаева. Награждены грамотой и памятной медалью Президента РФ Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе Александра Федотова, руководитель отдела молодежной политики культуры и спорта Конаковского района, возглавляющая районный штаб; Владислав Жидких, председатель молодежного совета при Главе Конаковского района; Игорь Гулиян, выпускник СОШ №8.

Глава Конаковского района Олег Лобановский в поздравительной речи отметил:

- Вы спасли жизни. Вы спасли понимание: ты не один. Всегда рядом есть люди, которые придут на помощь. Вы спасли веру в добро, и уверен, что каждый из вас, отдавая это добро в течение года, многократно получает его обратно, видя счастливые лица людей, которым вы смогли помочь. Этот год пройдет, мы общими усилиями точно справимся с коронавирусом и с любыми вызовами, и пусть эти вызовы уйдут, а чувство единения и взаимопомощи обязательно останется и на следующий год, и на все предстоящие годы.

Акция #МыВместе началась 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11.

В конце сентября акция возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Конаковский район активно подключился к марафону добра и продолжает работу, обрабатывая до 7 заявок в день.

Оформить заявку в Конаковском районе можно по телефону: 4-97-78.

Если ты хочешь помочь и стать волонтером, обращайся в МЦ «Иволга», г. Конаково, ул. Горького, дом 5.

Конфликт несовершеннолетних с законом

В Конаковском районе продолжаются межведомственные рейды по профилактике подростковой преступности.

По статистике в России подростки ежегодно совершают свыше 300 тыс. преступлений, из них около 100 тыс. – дети, не достигшие возраста уголовной ответственности.

Сотрудниками Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Конаковского района совместно с сотрудниками ГКУ ТО «Центра социальной поддержки населения» Конаковского района, ОДН ОМВД России по Конаковскому району, ГБУ Социально реабилитационным центром несовершеннолетних «Мой семейный центр» Конаковского района, ГКУ ТО «Центром занятости населения» Конаковского района, отделом молодежной политики, культуры и спорта проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подростковой преступности среди несовершеннолетних на территории Конаковского района.

По мнению Аггюль Бородиной, заместителя главы администрации Конаковского района по социальной политике:

- Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывает повышенное внимание. Эта проблема является одной из самых существенных социально-правовых проблем общества. Преступления, совершаемые несовершеннолетними, чудовищны вдвойне, потому что это нонсенс. Ребенок ассоциируется с чем-то чистым и светлым, а по факту - жестокость и обман. Профилактика преступности среди несовершеннолетних - процесс, в котором есть четко сформулированная цель о недопущении конфликта несовершеннолетнего с законом. Сложная межведомственная задача. Она решается разными мероприятиями, среди которых эффективными являются рейды по местам массового скопления несовершеннолетних в вечернее время.

За прошедшие 10 месяцев отделением по делам несовершеннолетних ОМВД России по Конаковскому району зарегистрировано 22 преступления, совершенных 16 лицами в возрасте от 14 до 17 лет. Из них 9 преступлений произошли на территории города Конаково, 7 преступлений – на территории Вахонинского сельского поселения, 6 - на территории поселка Редкино. Стоит отметить, что в текущем году произошел значительный рост подростковой преступности на 57,1%.

Количество выявленных правонарушений за 10 месяцев составило - 349 по всему Конаковскому району, из них 221 в городе Конаково, 52 в сельском поселении «Завидово», 76 в поселке Редкино.

Из общего числа совершенных правонарушений - 40 фактов употребления несовершеннолетними алкогольных напитков выявлено в г. Конаково,1 на территории сельского поселения «Завидово», 12 - в Редкинском городском поселении, 2 инцидента употребления медицинских препаратов без назначения врача 215 родителей были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Также сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся рейды по торговым точкам, где возможна продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. По итогам, за отчетный период было выявлено 17 указанных фактов.

Участники рейдов посетили семьи, состоящие на профилактическом учете органов внутренних дел и семьи, находящиеся в социально опасном положении в КДНиЗП. Провели индивидуальные беседы с родителями и подростками по вопросам профилактики совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений, в том числе, связанных с распространением наркотических средств.

Кроме того, инспектора по делам несовершеннолетних консультировали своих подучетных лиц по правовым и социальным вопросам. Выясняли, чем подросток планирует заниматься в период зимних каникул, предлагали помощь в организации досуга.

После 22-х часов участники рейдов посетили места концентрации молодежи. Полицейские беседовали с подростками, находящимися на улице, и напомнили о правилах нахождения несовершеннолетних после 23-00 без сопровождения взрослых. Ответственность за подобное нарушение ложится на плечи подростка и его законных представителей.

Приучать к нормам жизни в обществе в семье обязаны с раннего детства. Ребенок четко должен осознавать границы плохого и хорошего, понимать, за что могут наказать, а за что похвалить. Родителям следует акцентировать его внимание на осознанном поведении и развивать способность анализировать свои действия и отвечать за поступки.

В период зимних каникул подобные рейды будут проводиться регулярно по всему Конаковскому району. Это возможность и защитить интересы детей, и напомнить родителям об их обязанностях, не допустить возможных печальных последствий в виду беспечности взрослых.

Статистические данные подготовлены начальником ОДН ОМВД России по Конаковскому району майором полиции Татьяной Муравьевой.

Награждение ЮНАРМЕЙЦЕВ



В зале заседаний Конаковского района состоялась торжественная церемония награждения победителей патриотической игры «Юнармейский десант». В нем приняла участие зам. главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина.

Организаторами игры традиционно выступили отдел молодежной политики культуры и спорта администрации Конаковского района, молодежный центр «Иволга», Управление образования администрации Конаковского района, а также военно-исторический союз «Звезда».

В этом году в мероприятии приняли участие 10 команд из шести образовательных учреждений города и района.

В старшей возрастной категории третье место заняла команда «ОТВАЖНЫЕ» из МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина; вторыми стали «БЕРЕГ» из средней школы №3; первое место заняла команда «ТРИУМФ» из средней школы №2 города Конаково. В младшей возрастной группе третье место заняли участники команды «ПАТРИОТЫ», школа №6 города Конаково; второе место досталось команде «ДРУЖБА» из средней школы №7; первое место заняла команда «ТРИУМФ - 2» из средней школы №2 города Конаково.

Поздравляем победителей и всем участникам желаем побед на следующих мероприятиях!

Подготовила Оксана ЛЕБЕЛЬ