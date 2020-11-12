ОТСЮДА НАЧИНАЛСЯ ПУТЬ СОЛДАТА...



Сколько бы лет не прошло с того трагического дня, когда началась война, в памяти народной всегда будут живы воспоминания о тяжелых годах войны и Великом Подвиге нашего народа. Не ради славы воевали и погибали люди, а ради жизни на земле, ради свободы своей Родины. Победа нашего народа в Великой Отечественной войне - это дата, которая по прошествии десятилетий не стирается из памяти людей, ее значение не тускнеет от неумолимого бега времени, напротив, последующие десятилетия с возрастающей силой подчеркивают ее величие.

Победа, до которой оставалось еще долгих три с половиной года, ковалась здесь, в этих краях. Контрнаступление советских войск под Москвой, которое началось 5 декабря 1941 года совершило главное: психологический перелом в сознании людей, когда страна поняла: бить врага можно и его победы первых месяцев войны – это череда неудачно сложившихся обстоятельств.

На повороте с «ленинградки» в сторону Конакова стоит памятник «Катюше», хорошо известный всем жителям Конаковского района. Сюда приезжают почтить память погибших молодожены, в памятные даты к нему возлагают цветы. На мемориальной доске начертаны такие строки:

…Здесь шли бои. Здесь, пламенем объятый,

Стоял насмерть России верный сын.

Отсюда начинался путь солдата,

Нелегкий путь к Победе - на Берлин!

Думается, спустя десятилетия, самым главным остается все то же – сохранение памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. И очень не хочется, чтобы за красивыми и пафосными фразами не терялся смысл: ведь все это было на самом деле и подчас, гораздо страшнее, чем мы знаем по фильмам и рассказам очевидцев. Прочувствовать такое дано не всем, но чтобы память об этих днях и ночах была все также крепка и сильна – необходимо передать эти ощущения подрастающему поколению. Много, очень много делается сегодня патриотической работы, но, к сожалению, почти не осталось ветеранов, которые смогли бы рассказать нашей молодежи про ужасы войны. Героизм и самопожертвование – это хорошо, это благородное движение души, заслуживающее глубокого уважения. Но главное, о чем надо трубить и кричать: такое не должно повториться! Уже 75 лет мы живем в мирной стране, не считая локальных конфликтов. Война – это страшно. И помнить об этом надо всегда и везде, а не только в дни памятных дат...

МИТИНГ В КОНАКОВО



В Комсомольском сквере г. Конаково в полдень 3 декабря на митинг собрались школьники и студенты, представители муниципальных органов власти и общественных организаций города. С торжественной речью выступили глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий ЩУРИН, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Евгений БОКАРЕВ, военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий НЕГОВОРА.

Помимо представителей «Юнармии», «Волонтеров Победы» и молодежного центра «Иволга», в мероприятии приняли участие школьники из Конаковской средней школы №6, а также обучающиеся вечерней школы и Конаковского колледжа. По традиции, митинг завершился возложением цветов к обновленному памятнику над воинским захоронением в сквере. Именно под этими плитами лежат те, кто погиб от ран во время оборонительных боев на территории Конаковского района и при контрнаступлении, которое началось 5 декабря 1941 года.

Уже не в первый раз в патриотических мероприятиях принимают участие студенты Конаковского колледжа. И в этот день они не только возложили цветы и венки к подножию братской могилы, но и стояли в почетном карауле у Вечного огня.

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

В ДМИТРОВОЙ ГОРЕ...



3 декабря на Братской могиле в селе Дмитрова Гора состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата и Дню освобождения Конаковского района от фашистских захватчиков (5 декабря 1941 года).

На мероприятии присутствовали представители администрации Дмитровогорского сельского поселения, в том числе глава Дмитровогорского сельского поселения Павел Монастыршин, настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского иерей Антоний Богдюн, работники Дмитровогорского сельского Дома культуры.

К памятнику воину-освободителю были возложены цветы и свечи памяти. В воинском захоронении с. Дмитрова Гора покоятся 34 красноармейца, из них имена 20 воинов неизвестны. Светлая память всем погибшим в Великой Отечественной войне!

...И В МОКШИНО



Помни, мир, о солдате железном,

Что лежит у кремлевской стены.

На войну уходил он известным,

Неизвестным вернулся с войны…

День Неизвестного солдата 3 декабря в средней школе д. Мокшино начался с минуты молчания, сигналом для которой послужил продолжительный школьный звонок. 475 учеников и учителей почтили память солдат, не вернувшихся с войны. 475 минут сложились и пронеслись в один миг - миг памяти. В каждом классе прошли уроки «Безымянный солдат», всколыхнувшие в ребячьих сердцах, казалось бы, недавние семейные разговоры о прадедах и их героических подвигах во имя Родины, о пропавших без вести, о воевавших в Афганистане, Чечне. У каждого своя история, но тема одна - война.

«Неотправленное письмо» - это еще одно из мероприятий дня, когда нужно было написать рукописное письмо для солдата. На предложение откликнулись ученики, подключив своих творческих родителей. Это очень важно, когда семья рядом. В главном холле школы прошла акция «Свеча памяти», где ее участники слушали военные стихи, читали солдатские письма, делились своими знаниями. В завершении ребята давали клятву - вечно хранить в своих сердцах память о героях войны, как зеницу ока беречь любимую Родину, жить и трудиться на её благо!

Мы счастливые люди, потому что не знаем ужасов войны. Каждый год в памятные даты из поколения в поколение передаем традицию почтения погибших на войне...

М. КАРТАВЕНКО.

Фото предоставлено автором.

ПРОБЕГ ПОСВЯТИЛИ ГЕРОЮ



5 декабря в Конаковском бору прошел традиционный пробег памяти сержанта Вячеслава Васильковского. Он был организован отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района совместно с районной ДЮСШ «Олимп» и КЛБ «Марафонец».

Спортсменам из Москвы, Твери, Дубны, Люберец, Селижарова, Западной Двины и Конакова предстояло соревноваться на трех дистанциях: 1, 5 и 20 километров. С приветственным словом к участникам соревнований выступил директор ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Сергей Салдин.

Первыми в борьбу на дистанцию в один километр отправились юные спортсмены. В упорной борьбе победителями на этой дистанции в своих категориях стали Юлия Балабонина, Вероника Щелокова, Иван Литвиненко, Ярослав Иванов (Конаково), Кристина Смирнова, Игнат Артименков (Западная Двина), Таисия Гусева, Никита Гусев (Селижарово).

На пятикилометровой дистанции победу одержали Полина Шелепова, Галина Барыкина, Владимир Корсков, Александр Кузнецов (Конаково), Елена Халютина, Дмитрий Батурин (Тверь).

На двадцатикилометровой дистанции уверенно победили конаковские спортсмены. Это Анна Черепанова, Вячеслав Орлов, Алексей Голубев, Максим Балабонин и Николай Новиков. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами, предоставленными администрацией Конаковского района. А по окончанию соревнований всех согрел и порадовал традиционный чай с сушками, который организовал Анатолий Афоненко, председатель КЛБ «Марафонец».