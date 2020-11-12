ВРУЧИЛИ ПАМЯТНУЮ МЕДАЛЬ

3 декабря в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района была вручена памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» социальному работнику Ольге Александровне Черненко.

Вручение памятной медали производится от имени Президента Российской Федерации. К памятной медали прилагается грамота. Ольга Александровна в непростой период пандемии продолжала выполнять работу по социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, оказавшимся в условиях изоляции и столкнувшихся с коронавирусной инфекцией. От лица коллектива мы хотим поблагодарить Ольгу Александровну за её труд и помощь своим подопечным.

ГБУ «КЦСОН Конаковского района».